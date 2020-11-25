 

СБУ заявила о разоблачении шпиона из Национальной гвардии Украины

25.11.2020, 23:08, Новости дня

Служба безопасности Украины сообщила о проведении спецоперации, в ходе которой разоблачила командира одного из подразделений Национальной гвардии Украины на передаче спецслужбам России информации из оборонной сферы. Об этом рассказали в пресс-центре СБУ 25 ноября.

По данным следствия, украинского военнослужащего завербовали представители Главного управления Генерального штаба вооруженных сил России.

Он собирал информацию о предоставлении международными партнерами военной помощи подразделениям Нацгвардии и деятельности иностранных инструкторов по заданию кураторов, сообщили в СБУ.

“Также российскую разведку интересовали схемы расположения украинских военных объектов”, – уточнили в ведомстве.

Во время следственных действий по месту службы и жительства военного сотрудники СБУ получили доказательства его деятельности. Мужчине объявили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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