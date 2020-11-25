 

Решетник назвал Тину Кароль новой “Холостячкой”

25.11.2020, 23:08, Новости дня

Ведущий шоу “Холостячка” на СТБ Григорий Решетник 24 ноября в Instagram разместил совместное фото с украинской певицей Тиной Кароль.

Решетник с помощью метки указал, что снимок был сделан в одном из киевских отелей. Певица и ведущий позируют в кадре в вечерних нарядах.

“Холостячка”, второй сезон. Невероятная Тина Кароль. Кто за? Что скажете?” – подписал он публикацию.

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Публикация от Григоріи * Решетнік • RG (@grisha_reshetnik)

Премьера первого сезона шоу “Холостячка” с участием незамужней украинской актрисы Ксении Мишиной состоялась 23 октября на СТБ.

“Холостячка” – женская версия шоу “Холостяк”, первый сезон которого вышел в 2011 году. Решетник является ведущим мужской и женской версий проекта.

15 июня 2008 года Тина Кароль (настоящее имя – Татьяна Либерман) вышла замуж за своего продюсера Евгения Огира. 18 ноября 2008 года Кароль и Огир стали родителями – у пары родился сын Вениамин. 

Супруги прожили в браке пять лет – Огир умер 28 апреля 2013 года в Киеве на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка.

В ноябре 2020 года певица заявила, что будет рада незапланированной беременности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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