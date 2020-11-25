 

Заседание ТКГ. Украина настаивает на необходимости проведения саммита “Нормандской четверки” до конца года

25.11.2020, 23:08, Новости дня

Украинская делегация в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе на заседании ТКГ подчеркнула, что считает необходимым проведение саммита лидеров стран нормандского формата до конца 2020 года. 

Об этом говорится в сообщении украинской делегации в Facebook, опубликованном 25 ноября. 

Украина считает, что лидеры “Нормандской четверки” должны подвести итоги “попыток выполнить договоренности”, достигнутые по результатам Парижского саммита в декабре 2019 года, и обсудить планы дальнейшего их выполнения. 

“Консолидированная позиция лидеров государств нормандского формата, которые приняли во время своих встреч ряд документов по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта, является главным ориентиром для дальнейшей работы”, – сказано в релизе. 

Сегодняшнее заседание ТКГ проходило в онлайн-формате на уровне глав делегаций. Глава украинской делегации Леонид Кравчук в начале заседания выразил протест из-за гибели украинского военного от пули российского снайпера и потребовал от российской стороны как участника ТКГ взять на себя “политическую ответственность” и официально определить свою позицию о необходимости выполнить договоренности, достигнутые на саммите “Нормандской четверки” в 2019 году в Париже. 

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/137182544858831

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России, посвященный урегулированию конфликта на Донбассе. В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично, в частности дважды состоялся обмен удерживаемыми лицами.

Кравчук 5 ноября 2020 года заявил, что Киев хочет, чтобы новая встреча лидеров стран нормандского формата состоялась до конца этого года. Он говорил, что лидеры должны обсудить условия для проведения местных выборов в ОРДЛО.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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