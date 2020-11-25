 

Балух, которого в сентябре жестоко избили, готовится к новой операции

25.11.2020, 23:08, Новости дня

Бывший политзаключенный, крымчанин Владимир Балух, который проходит реабилитацию после выписки, готовится к новой операции. Об этом в Facebook сообщил его товарищ, украинский режиссер Олег Сенцов, который тоже был узником Кремля. 

“Сегодня пообщался с Володей Балухом. У него все хорошо, реабилитируется. Проходит 6 км в день на пешем тренажере, а на вело – все 20. Играет в шахматы. Чувство юмора и острота ума такие же. Выбирает путь будущей карьеры между вторым украинским космонавтом и голливудским актером”, – написал он. 

https://www.facebook.com/oleg.sentsov/posts/3591881527562024

Балуха избили в районе Гидропарка в Киеве в ночь на 8 сентября. У него были сломаны рука и ключица, также диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма. Вечером 8 сентября его прооперировали, после чего подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Активист находился в медикаментозной коме. 25 сентября народный депутат от “Европейской солидарности” Ирина Геращенко сообщила, что врачи начали выводить его из этого состояния. Балуха выписали из больницы 22 октября. 

Офис президента потребовал быстрого и полного расследования, не исключив политическую версию нападения: Балух собирался баллотироваться на местных выборах в Киевской области от “Европейской солидарности”.

Вечером 18 сентября полиция сообщила о задержании предполагаемого злоумышленника. Ему инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. По данным правоохранителей, подозреваемый пытался скрыться от полиции.

7 сентября 2019 года крымский активист Балух вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами. В российских местах несвободы он провел более двух с половиной лет. Адвокаты и правозащитники говорили, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.11 / “Был ряд сверхважных звонков”. Ермак рассказал, почему лечится от COVID-19 в “Феофании”, а не дома

02.07 / Эксперты рассказали, кому чаще всего люди приписывают гениальность

17.11 / В Канаде создали аппарат для быстрого отрезвения

26.07 / Врач раскрыл отличие гриппа от коронавируса

21.08 / ООН включила крымчан в число жителей РФ при подсчете населения

02.07 / Шахматы. Непомнящий проиграл Гири полуфинал Chessable Masters

05.10 / CNBC – заболевание Трампа коронавирусом — очередная гиря на чаше весов Китая

28.06 / Депортации из Крыма в 1944 году связаны с планами Сталина воевать с Турцией – историк

06.09 / В Беларуси сегодня пройдет протестный Марш единства

01.11 / Тактаров оценил бой украинского боксера Усика с британцем Чисорой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска