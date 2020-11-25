Мамочка, которую поим мы – Личное мнение

25.11.2020, 22:54, Разное

Вы наверняка уже слышали историю о горе-мамаше, которая заперла ребёнка в квартире, а сама ушла в загул.

Мальчик позвал соседей. Говорит, пять дней сидел дома. Просил не сообщать в органы о своём заточении и ещё хотел поесть.



Фото: Соцсети

Соседи накормили ребёнка через окно. Мать не появилась и на следующий день, и тогда вывали участкового. Дверь вскрыли, пацана увезли, а потом нашли и мамашу.

Долгое время горе-мать ведёт разгульный образ жизни. Не работает, а гуляет — то в запой уйдёт, то по мужикам.

Ребёнка при этом запирает дома. Говорят, что такое происходило часто. Раньше с пацанёнком сидел дед, но год назад он умер.

Почему такую мать не лишают родительских прав — вопрос к социальной мадам Кузнецовой и её ведомству. Я же обратила внимание на несущественную с виду деталь.

Оказывается, горе-мамаша с несчастным сыном живут на пособие по утере кормильца — отец пацана умер, а мать получает и, как видимо, на эти деньги пьёт.

Нет, я не против помощи государства нуждающимся. Но очевидно, что раздавать её всем подряд нельзя.

Женщина не работает, а зачем ей работать? Она гуляет на пенсию, которую мы с вами платим её ребёнку.

Простите, но я не хочу платить этой бабе. Вот такой матери я не хочу платить. Я лучше заплачу за обустройство ребёнка в детском доме — за это можно и нужно платить, но мы с вами платим за водку!

По факту ведь так — мы ей оплачиваем загулы.

Как вам такое?