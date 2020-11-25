 

Нурмагомедов объяснил важность Марадоны для миллионов людей

25.11.2020, 22:50, Новости дня

Абсолютный чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов объяснил значение и важность Диего Марадоны для миллионов людей.

«Один из величайших спортсменов всех времен… Из-за Марадоны миллионы людей любят футбол», – написал Нурмагомедов в своем Instagram.

Ранее главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов отметил гениальность Марадоны, а игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду назвал Марадону «бесподобным волшебником».

Напомним, в среду в возрасте 60 лет умер Диего Марадона. В составе сборной Аргентины в 1986 году Марадона стал чемпионом мира, в 1990-м году – серебряным призером Чемпионата мира. Выступал за аргентинские и итальянские клубы. Дважды становился чемпионом Италии в составе «Наполи». По результатам голосования на сайте ФИФА, в 2000 году Марадона был признан лучшим футболистом XX века.

В ноябре легендарный футболист перенес операцию на мозге в связи с кровоизлиянием, но две недели назад его выписали из больницы. В среду у него случился сердечный приступ. На момент смерти он находился в своем доме в пригороде Буэнос-Айреса. В связи с кончиной спортсмена президент Аргентины Альберто Фернандес объявил в стране трехдневный траур.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.09 / Турция сообщила о российских военно-морских учениях в Средиземном море

29.07 / Обнаружена аномалия, которая вызывает рак желудка

09.09 / Кремль прокомментировал данные о визите Лукашенко в Москву 14 сентября

16.07 / Туристам в Исландии предложили необычный способ борьбы со стрессом

10.10 / Roland Garros впервые выиграла теннисистка из Польши

11.07 / Авиакомпания «Россия» начала расследование по протекшему потолку в самолете

26.09 / Саакашвили рассказал о планах снизить стоимость подключения к электросетям

17.09 / Космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета в космос

07.07 / От COVID-19 в мире умерло более 537 тыс. человек

28.08 / Главный иммунолог Минздрава: Российская вакцина от COVID безвредна и дает хороший иммунный ответ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска