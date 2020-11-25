 

Мнение: Васюки в Карабахе

25.11.2020, 22:36, Разное

Азербайджанская армия вошла сегодня в Кельбаджарский район – район, отделяющий Карабах от Армении севернее Лачинского коридора. Теперь Карабах (точнее, то, что пока от него осталось) окончательно отделен от Армении и "висит" на тонкой нитке трассы через Лачин в Степенакерт, которая находится под контролем миротворческих сил.

Фактически Азербайджан решил свою задачу – граница с Арменией полностью под его контролем, остатки Карабаха вернутся под юрисдикцию Азербайджана практически сразу после вывода мировторческого контингента России, который находится на территории Азербайджана исключительно на основании трехстороннего соглашения Армения-Азербайджан-Россия. Досрочный выход из соглашения любой из сторон денонсирует его, и миротворческая миссия утрачивает свою легитимность. В целом нет никаких сомнений, что как только Баку примет решение об окончательном решении карабахского вопроса, соглашение будет прервано. Никаких боевых действий при вводе азербайджанской армии в неподконтрольные ей районы Карабаха уже не предвидится – задача миротворцев из России проконтролировать вывод армянских вооруженных сил, а значит – после того, как миротворцы свою задачу выполнят, их попросту попросят на выход.

Эрдоган же, конечно, останется – присутствие турецких военных будет базироваться на обычном двустороннем соглашении, а с учетом того, что Баку по сути является прокси-структурой Анкары (как Асад – просто прокси-президент для Кремля и Тегерана), то никаких проблем для присутствия турецких военных не предвидится, а с публичным обоснованием проблем тем более нет: для гарантий безопасности и предотвращения реванша со стороны Армении.

Эрдоган поставил детский мат Путину буквально в два хода. Великий гроссмейстер, как и Остап Бендер, играл в шахматы буквально два раза в жизни, а потому турнир в Карабахе заканчивается для нашего кремлевского Остапа Ибрагимовича точно так же. Выиграть он может, только украв фигуру с доски. Но соперник у него не промах, и у него все ходы записаны.

Источник: Эль Мюрид



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