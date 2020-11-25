Мнение: “Военные конфликты, кампании и боевые действия русских войск 860–1914 гг.”

25.11.2020, 22:32, Разное

Издательство "Руниверс" начало работу по оцифровке и выкладыванию в сеть монументального издания ""Военные конфликты, кампании и боевые действия русских войск 860–1914 гг.", которое было издавно небольшим тиражом в двух томах и весило более 15 кг. Подробнее об этом справочнике смотри здесь https://colonelcassad.livejournal.com/5233382.html. Главная ценность справочника не только и не столько в описании хорошо известных войн, но и прежде всего, в описании хода и исхода куда как менее известных конфликтов, которые хоть и подаются в сжатом изложении, но формируют вполне ясное представление, кто, зачем, почему, чем все закончилось и кто что потерял. Ну а там. если будет желание, уже можно самостояльно копать заинтересовавшую вас тему и расширять свой кругозор.

"Военные конфликты, кампании и боевые действия русских войск 860–1914 гг." в цифровом виде.

"Руниверс" начинает выкладку базы "Военные конфликты, кампании и боевые действия русских войск, 860–1914 гг.". Каждый рабочий день будет публиковаться один конфликт с кампаниями и боестолкновениями из периода 1462 – 1914 гг. и несколько из периода Средневековой Руси.

Всего в базе более 1000 конфликтов и 990 кампаний, описанных впервые.

Желающие купить в бумажном виде два тома"Военные конфликты, кампании и боевые действия русских войск, 860–1914 гг.", просьба обращаться по адресу [email protected]

Уже опубликовано:

Смоленская война 1632–1634 гг.

Усобица Святополка Изяславича, Владимира Мономаха и Олега Святославича в 1096 г.

Война с черемисой и казанскими татарами 1462 г.

Усобица Святополка Изяславича и Владимира Мономаха с Давыдом Святославичем в 1095 г.

Русско-японская война 1904–1905 гг.

Усобица Олега Святославича и Изяслава Владимировича в 1095 г.

Русско-литовская война 1500–1503 гг.

Усобица Олега Святославича и Владимира Мономаха в 1094 г.

Кокандский поход в 1852 г.

Усобица Ярополка Изяславича и Владимира Мономаха в 1086 г.

Русско-шведская война 1554–1557 гг.

Усобица Всеволода Ярославича и Ярополка Изяславича в 1085 г.

Русско-казанская война 1467–1469 гг.

Усобица Рюрика и Василька Ростиславичей и Ярополка Изяславича в 1084 г.

Окончание усобицы Рюрика и Василька Ростиславичей с Ярополком Изяславичем в 1084 г.

Русско-турецкая война 1806–1812 гг.

Усобица Давыда Игоревича, Володаря Ростиславича и Олега Святославича в 1083 г.

Русско-иранская война 1651–1653 гг.

Усобица Давыда Игоревича и Володаря Ростиславича в 1081 г.

Русско-турецкая война 1686–1700 гг.

Усобица между Владимиром Мономахом и полоцкими князьями в 1079 г.

Кавказские войны 1801–1865 гг.

Усобица Романа Святославича и Всеволода Ярославича в 1079 г.

Бухарский поход 1865–1868 гг.

Усобица Олега Святославича, Бориса Вячеславича и Всеволода Ярославича в 1078 г.

Окончание усобицы Олега Святославича, Бориса Вячеславича и Всеволода Ярославича в 1078 г.

Русско-турецкая война 1569 г.

Усобица Изяслава Ярославича и Всеволода Ярославича в 1076 г.

Война Второй антифранцузской коалиции 1798–1802 гг.

Усобица Святослава и Всеволода Ярославичей против Изяслава Ярославича в 1073 г.

Участие России в Греческой войне за независимость 1821–1830 гг.

Усобица Ярополка Изяславича и Всеслава Брячиславича в 1071 г.

Русско-персидская война 1826–1828 гг.

Усобица Всеслава Брячиславича и Святополка Изяславича в 1071 г.

Русско-английская война 1807–1812 гг.

Усобица Изяслава Ярославича и Всеслава Брячиславича в 1069 г.

Окончание усобицы Изяслава Ярославича и Всеслава Брячиславича в 1069 г.

Американская экспедиция русского флота (Гражданская война в США 1861–1865 гг.)

Усобица Ярославичей с Всеславом Брячиславичем зимой 1067 г.

Окончание усобицы Ярославичей с Всеславом Брячиславичем 3 марта 1067 г.

Хивинский поход 1873 г.

Усобица Всеслава Брячиславича и Мстислава Изяславича в 1065 г.

Продолжение усобицы Всеслава Брячиславича и Мстислава Изяславича зимой 1066 – 1067 гг.

Война Шестой антифранцузской коалиции 1812-1814 гг.

Усобица Ростислава Владимировича и Глеба Святославича в 1065г.

Венгерское восстание 1848–1849 гг.

Усобица Святослава Ярославича и Ростислава Владимировчиа в 1065 г.

Босфорский поход в 1833 г.

Усобица Ростислава Владимировича и Глеба Святославича в 1064 г.

Каспийский поход 1869–1878 гг.

Усобица Мстислава Владимировича и Ярослава Владимировича в 1026 г.

Русско-персидская война 1804–1813 гг.

Усобица Мстислава Владимировича и Ярослава Владимировича в 1024 г.

Усобица Брячислава Изяславича и Ярослава Владимировича в 1021 г.

Русско-шведская война 1808–1809 гг.

Усобица Брячислава Изяславича и Ярослава Владимировича в 1021 г.

Окончание усобицы Святополка Владимировича и Ярослава Владимировича в 1019 г.

Индийский поход в 1801 г.

Усобица между Святополком Владимировичем и Ярославом Владимировичем в 1018 г.

Продолжение усобицы между Святополком Владимировичем и Ярославом Владимировичем в 1018 г.

Польское восстание 1830–1831 гг.

Русско-афганский конфликт в 1885 г.

Усобица между Ярославом и Святополком Владимировичами в 1016 г.

Кокандский поход (Кокандская война) 1860–1866 гг.

Усобица Святополка и Бориса, Глеба, Святослава Владимировичей в 1015 г.

Продолжение усобицы Ярополка и Владимира в 980 г.

13.10.2020 Усобица Ярополка и Владимира в 980 г.

Русско-шведская война 1656–1658 гг. (русско-шведская война 1656–1661 гг.)

Усобица Ярополка и Олега в 977 г.

https://runivers.ru/conflicts/wars/novosti-proekta/ – по ссылке можно прочитать/скачать материалы по указанным войнам и конфликтам.

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