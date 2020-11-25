 

Шахтеры не допустят возвращения импорта электроэнергии из России – Волынец

25.11.2020, 22:14, Новости дня

Восстановление закупки электроэнергии в России приведет к закрытию украинских шахт и электростанций и окончательному развалу энергосистемы. Об этом заявил в Facebook лидер Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат от “Батьківщини” Михаил Волынец.

“Покупая электроэнергию у страны-агрессора, Украина оставляла без работы собственных энергетиков и шахтеров. Преступный импорт мы вместе с коллегами-депутатами остановили весной 2020 года. Сегодня снова начались разговоры агентов российского влияния о необходимости скорого восстановления закупок”, – написал политик.

По его словам, еще летом правительство подготовило законопроект о запрете импорта из России, однако за него до сих пор не проголосовали в парламенте.

“Повторение кризиса, который вызвал российский импорт в прошлом году, недопустимо. Украина должна раз и навсегда на законодательном уровне защитить своих энергетиков и шахтеров от российского влияния”, – подчеркнул лидер Независимого профсоюза горняков.

https://www.facebook.com/VolynetsMykhailo/posts/1493597880830829

Импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября 2019-го по март 2020 года. По расчетам Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, государство потратило на эти закупки 5 млрд грн, писало hromadske.

Всего Украина закупила более 1 млрд кВт-ч электроэнергии. Импорт стал причиной крупнейшего за всю историю независимости кризиса на энергорынке, писал ZIK.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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