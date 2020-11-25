 

РФ активизировала мероприятия по дискредитации руководства Украины – разведка Минобороны

25.11.2020, 22:14, Новости дня

Россия активизировала мероприятия по дискредитации высшего государственного и военного руководства Украины. Об этом 25 ноября сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

С целью дискредитации украинских властей активно используются пророссийские СМИ, журналисты и агенты влияния, в том числе на территории Украины.

“Основной целью информационной кампании, которую перед собой ставит Кремль, является провоцирование недоверия к высшим должностным лицам нашего государства и дискредитация их деятельности по урегулированию ситуации на фронте войны с РФ”, – говорится в сообщении.

По данным разведки, отдельное направление – это критика руководства Украины и органов власти за их решения, связанные с эпидемией COVID-19.

В Минобороны считают, что начавшаяся информационная кампания со стороны РФ свидетельствует о слабости российских позиций и неспособности Кремля достичь своих целей в Украине.

“За почти семь лет вооруженной агрессии против нашего государства украинский народ научился отличать правду и приобрел иммунитет ко лжи российской пропаганды”, – подчеркнули в оборонном ведомстве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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