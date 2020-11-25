Устенко: Онлайн-миссия МВФ может прибыть в Украину до конца года

25.11.2020, 22:14, Новости дня

Визит миссии Международного валютного фонда в Украину может состояться в конце года в онлайн-режиме. Об этом 25 ноября hromadske рассказал внештатный советник президента Украины Владимира Зеленского по макроэкономической политике Олег Устенко.

“Кабинет Министров, Министерство финансов, Министерство юстиции и Национальный банк находятся в постоянном диалоге с Международным валютным фондом насчет их онлайн-миссии в Украину. Ожидаем, что до конца года эта миссия будет. Она будет проходить в режиме онлайн-конференций, ведь сейчас представители МВФ не осуществляют миссии физически”, – рассказал Устенко.

Он добавил, что Украина до конца 2020 года ожидает получить от Европейского союза €750 млн по программе макрофинансовой помощи. По его словам, разговор о предоставлении Украине этих средств шел в октябре во время визита Зеленского в Брюссель.

Устенко рассказал, что бюджет выполняется, но у него есть “некоторые опасения” из-за “кассового разрыва”.

“Кассовый разрыв в Украине – достаточно типичное явление ежегодно, в том числе в декабре. Я не говорю, что это хорошо, но это типичное для Украины явление. Сейчас этот кассовый разрыв появился в бюджете на месяц раньше – в ноябре. Однако этот год был самым тяжелым в плане вызовов, которые переживала страна за свою новейшую экономическую историю”, – пояснил советник.

По словам Устенко, 2021-й – это год выхода Украины из кризиса. В бюджете заложено 4,5% роста, сейчас обсуждается возможность скорректировать этот показатель.

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня этого года. По ней предполагается выделить Украине $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша.

Марченко говорил, что до конца года Украина рассчитывает получить от МВФ два транша по $700 млн. Однако замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб считает, что такая возможность уже утрачена и нужно стараться получить один. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ.

“Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека”, – объяснял он.

Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко заявлял, что МВФ “выражает определенное беспокойство относительно антикоррупционной политики”.

Советник главы Офиса президента Украины Тимофей Милованов сказал 23 ноября, что до конца 2020 года Украина не получит очередной транш МВФ.