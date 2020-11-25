Футбольный тренер: Марадона чувствовал дистанцию как хороший боксер

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25.11.2020, 21:56, Новости дня

«Ему с 19 лет аргентинские тренеры позволяли практически все. Он, например, мог не разминаться перед матчем. Потому что в итоге все равно именно Марадона решал на поле», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший тренер сборной РФ Борис Игнатьев по поводу скончавшегося в среду известного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

«В футболе до сих пор актуально практически все, что делал этот игрок. И его дриблинг, и его маневренность, его умение уверенно чувствовать себя в зоне, откуда можно забивать. Он, как хороший боксер, умел великолепно чувствовать дистанцию между собой и мячом, между собой и другими игроками», – отметил Игнатьев.

Диего Марадона умер в возрасте 60 лет. В составе сборной Аргентины он в 1986 году стал чемпионом мира, в 1990-м году – серебряным призером Чемпионата мира. Выступал за аргентинские и итальянские клубы. Дважды становился чемпионом Италии в составе «Наполи». По результатам голосования на сайте ФИФА, в 2000 году Марадона был признан лучшим футболистом XX века.

В ноябре легендарный футболист перенес операцию на мозге в связи с кровоизлиянием, но две недели назад его выписали из больницы. В среду у него случился сердечный приступ. На момент смерти он находился в своем доме в пригороде Буэнос-Айреса.

В связи с кончиной великого спортсмена президент Аргентины Альберто Фернандес объявил в стране трехдневный траур. 



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