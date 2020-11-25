Мнение: Задача про абьюз

25.11.2020, 21:52, Разное

Про абьюз увидела в ленте.

Абьюзом сейчас называют все: и просто нелюбовь, и отказ кормить корону.

Чуть не так Сокровищу что, сразу абьюз.

Не абьюз для Сокровища – это когда весь мир как шелковый лежит под его ногами.

Когда всех и все можно пустить на корм своей короне.

Но вот вам задача на эту тему.

Представьте себе, что ваша дочка жалуется на парня, который ведет себя как описано по ссылке, дословно.

“Мама (папа), он навязывает мне, что высот я не добьюсь!”.

Что вы ответите?

А вот на это:

“Он говорит, что я смогу зарабатывать только 20-30 тысяч!”

“Он все время шутит надо мной, хотя я просила не шутить, а когда я плачу, говорит, что это не он жестокий, а я слабая!”

“Он говорит, что моя одежда не модная”.

“Он говорит, что если я не буду слушаться его, мы расстанемся!”

Что вы ответите, дочке?

Скорее всего вы посоветуете ей бросить этого парня, но представьте, что ей мало только вашего указания, что ей надо сделать. Она просит вашего взгляда на ситуацию.

Вы должны обосновать, что не так, почему его надо бросить. Или не надо.

Дочка не может просто выполнить, она хочет понять, как ей относиться к такому. Он абьюзер? Или с ним все в порядке? А с ней?

И еще.

Пусть ей всего 15 и это ее одноклассник, с которым они дружат, платонически и романтика у них пока детская.

Пусть ей 20 и это ее парень, с которым она встречается уже полгода.

Пусть ей 33, у нее нет детей, и это ее муж, с которым они этих детей собираются завести.

Обоснуйте все свои ответы. Подробно опишите, что и почему вы скажете.

Взрослый человек – сам себе родитель, в этом смысл взросления. Но представляя не себя, а свою дочку, легче поправить локус контроля. Это самый простой способ опереться на себя.

Попробуем?