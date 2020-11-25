 

Высокий уровень холестерина может привести к ампутации ног

25.11.2020, 21:32, Разное

Ученые установили, что высокий уровень холестерина в организме может привести к ампутации ног. Данное вещество накапливается в кровеносных сосудах из-за неправильного питания и пассивного образа жизни.
Без врача достаточно сложно заметить избыток холестерина в организме. Зачастую люди узнают об этом факторе, когда закупорка сосудов уже произошла. Однако существуют некоторые симптомы, свидетельствующие о наличии патологии. Одними з них является боль в конечностях.

Сосуды начинают сужаться из-за обилия холестерина. В медицине это заболевание называют атеросклерозом. В артериях происходит образование холестериновых бляшек. При этом человек испытывает болевые ощущениях в ступнях и ногах, иногда негативное воздействие оказывается и на руки.

В особо тяжелых случаях патология приводит к потере конечностей. При появлении характерной симптоматики нужно не затягивать с визитом к врачу. Чем раньше будет проведена диагностика, тем своевременнее специалист назначит лечения.

Для профилактики нужно сократить потребление жирной пищи. Речь идет о красном мясе, колбасах, сливочном масле, твердых сырах, тортах, печенье. В рационе должны присутствовать рыба, оливковое масло, семечки. В данных продуктах содержатся полезные жиры.



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