 

Сивков призвал РФ готовиться к масштабному вторжению США

25.11.2020, 21:32, Разное

Военный аналитик Константин Сивков призвал РФ готовиться к масштабному вторжению со США. По его словам, РФ для американцев считается «главным призом».
В 250 милях от побережья Крыма военные США и Румынии провели совместные учения. Для отработки навыков на несколько часов сухопутные войска Штатов перебросили две установки М142 с авиабазы Рамштайн в Германии. После выполнения стрельбы по целям на Черном море технику транспортировали обратно в ФРГ.

В Forbes считают, что своими атаками Вашингтон хотел отправить «явное послание для Москвы». Результаты учений показали, что Европа и США частично восстановили дальнобойную мощь. Эксперт Константин Сивков придерживается иной позиции. Эти тренировки согласовывались странами еще год тому назад.

В последнее время у границ РФ количество проводимых учений возросло в несколько раз. Кроме того, вырос масштаб тренировок НАТО. Страны-участники Альянса используют большое количество вооружения для выполнения маневров.

Константин Сивков считает, что РФ нужно делать свои выводы. Вашингтон всячески пытается втянуть Москву в противостояние, поэтому и проводит большое количество учений. РФ нужно увеличивать расходы на ВС, а не сокращать. Страна должна быть в любой момент готовой отвечать на внешние угрозы, пишет портал «Политэксперт».



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