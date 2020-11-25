УАФ обжалует решение УЕФА о техническом поражении сборной Украины

25.11.2020, 21:20, Новости дня

Украинская ассоциация футбола собирается обжаловать решение апелляционного комитета УЕФА о присуждении сборной Украины технического поражения за несыгранный матч против Швейцарии. Об этом заявил вице-президент, генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий, сообщается на официальном сайте ассоциации.

“После получения резолютивной части решения апелляционного комитета УЕФА УАФ заявляет о своем категорическом несогласии с ним и о своем намерении обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне сразу после получения полного текста решения с мотивировочной частью”, – сказал Записоцкий.

О намерении обжаловать решение УЕФА заявил также президент УАФ Андрей Павелко.

“Мы будем бороться за сборную до конца!” – написал он в Facebook.

https://www.facebook.com/andriy.pavelko/posts/3459981404087483

Матч шестого тура Лиги наций между сборными Украины и Швейцарии должен был состояться 17 ноября. Его отменили из-за выявления коронавирусной инфекции COVID-19 у ряда украинских игроков.

В этом поединке должно было определиться, какая из сборных сохранит место в элитном дивизионе Лиги наций.

25 ноября официальный сайт УЕФА присудил сборной Украины техническое поражение. По мнению председателя апелляционного комитета УЕФА, украинская сторона приложила недостаточно усилий, чтобы матч все же состоялся.