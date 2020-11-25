 

УАФ обжалует решение УЕФА о техническом поражении сборной Украины

25.11.2020, 21:20, Новости дня

Украинская ассоциация футбола собирается обжаловать решение апелляционного комитета УЕФА о присуждении сборной Украины технического поражения за несыгранный матч против Швейцарии. Об этом заявил вице-президент, генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий, сообщается на официальном сайте ассоциации. 

“После получения резолютивной части решения апелляционного комитета УЕФА УАФ заявляет о своем категорическом несогласии с ним и о своем намерении обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне сразу после получения полного текста решения с мотивировочной частью”, – сказал Записоцкий.

О намерении обжаловать решение УЕФА заявил также президент УАФ Андрей Павелко.

“Мы будем бороться за сборную до конца!” – написал он в Facebook.

https://www.facebook.com/andriy.pavelko/posts/3459981404087483

Матч шестого тура Лиги наций между сборными Украины и Швейцарии должен был состояться 17 ноября. Его отменили из-за выявления коронавирусной инфекции COVID-19 у ряда украинских игроков.

В этом поединке должно было определиться, какая из сборных сохранит место в элитном дивизионе Лиги наций.

25 ноября официальный сайт УЕФА присудил сборной Украины техническое поражение. По мнению председателя апелляционного комитета УЕФА, украинская сторона приложила недостаточно усилий, чтобы матч все же состоялся.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.10 / Боевики на Донбассе из гранатомета обстреляли Водяное – штаб ООС

27.07 / В УК предложили ввести статью «Налоговое мошенничество»

13.08 / США запретили чартерные авиарейсы на Кубу

25.07 / Захарова указала Климкину на превращение Украины в «мировую проблему»

10.07 / Украина и НАТО стремятся возобновить работу комиссии на уровне министров – вице-премьер Стефанишина

19.07 / Times – «тайные жертвы коронавируса» — пандемия отразилась не только на физическом, но и на психическом здоровье британцев

10.07 / Госдепартамент одобрил продажу 105 истребителей F-35 Японии

27.10 / Резников: Отказываться от “Минска” в одностороннем порядке – это самоубийство

25.06 / Иностранные эксперты будут наблюдать за голосованием по Конституции

19.11 / Парубий заболел COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска