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25.11.2020, 21:20, Новости дня

Студентов во Львове будут бесплатно тестировать на COVID-19. Об этом сообщает львовское издание ZAXID.NET.

Лаборатория научно-исследовательского института эпидемиологии и гигиены Львовского национального медицинского университета им. Даниила Галицкого начала проводить тесты учащимся местных вузов с 25 ноября.

Как уточняет издание, при подозрении на коронавирус студенту нужно обратиться в администрацию своего учебного заведения, которая, в свою очередь, формирует списки тех, у кого нужно отобрать мазки для дальнейшего исследования. Далее эти списки передают в учреждение здравоохранения, которое направляет мобильную бригаду для отбора мазков у студентов. В течение 24 часов лаборатория научно-исследовательского института сообщит результаты теста, проведенного методом ПЦР.

Ежедневно планируют обрабатывать до 100 проб биологически активных материалов, которые будут поступать от вузов города.

Первые мазки проб на коронавирус сегодня прислали студенты Львовской музыкальной академии.

Лаборатория научно-исследовательского института эпидемиологии и гигиены ЛНМУ им. Даниила Галицкого проводит тестирование на COVID-19 с апреля 2020 года. За это время проведено более 10 тыс. ПЦР-тестов и более 3 тыс. ИФА-тестов.

По состоянию на 25 ноября в Украине COVID-19 заболело 661 858 человек (за последние сутки – 13 882), выздоровело 307 778 человек, 11 492 случая закончились летально.

Во Львовской области зафиксировано 42 874 случая коронавируса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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