Суд разблокировал рассмотрение дела против трех экс-беркутовцев, которых передали в ОРДЛО во время обмена в 2019 году

25.11.2020, 21:20, Новости дня

Святошинский районный суд Киева продолжит слушать дело в отношении двух обвиняемых экс-беркутовцев Александра Маринченко и Сергея Тамтуры. Об этом 25 ноября сообщает hromadske.

Расследование в отношении еще трех беркутовцев: Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина – суд выделил в отдельное производство, сообщает издание.

29 декабря 2019 года в рамках обмена Украина передала ОРДЛО 124 человека, в том числе пятерых экс-беркутовцев. В Генпрокуратуре Украины заявили, что это дело суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство.

8 февраля адвокат Александр Горошинский сообщил, что Маринченко и Тамтура вернулись в Киев. Они хотят доказать свою невиновность, так как уверены, что “не совершали преступлений”. Общественная организация “Семьи героев Небесной сотни” выразила возмущение этим фактом.

20 октября Святошинский райсуд Киева объявил в международный розыск бывших бойцов спецподразделения “Беркут” Янишевского, Аброськина и Зинченко.

Разделив рассмотрение дела, суд разблокировал дальнейшие слушания, которые фактически были заблокированы, так как Янишевский, Зинченко и Аброськин не являются на судебные заседания.

Пятерых бывших бойцов спецподразделения МВД Украины “Беркут” Зинченко, Аброськина, Янишевского, Александра Маринченко и Сергея Тамтуру обвиняют в расстрелах протестующих во время Революции достоинства в 2014 году. Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство в тот день.