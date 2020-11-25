Сидоренко: Зеленский просит Венецианскую комиссию оценить “ситуацию” с КСУ. Я уже вижу диаметр глаз клерков Совета Европы

25.11.2020, 21:20, Новости дня

Ааа! 2020-й, ну что ты делаешь? Хватит уже!

Зеленский таки обратился в Венецианку относительно конституционного кризиса. Обратился, ок, но как!

Текст на скрине; сейчас я все объясню.

Скриншот: Сергей Сидоренко / Facebook

Итак, мы официально просим Венецию оценить не закон, не проект, а “ситуацию”. Я уже вижу диаметр глаз клерков Совета Европы с немым вопросом: “А как нам перевести эту ситуацию на английский?”

Дело в том, что обычно – ну, то есть всегда до сегодняшнего запроса из Киева – они передавали экспертам, которые готовят проект заключения, а также всем-всем членам Венецианской комиссии текст рассматриваемого документа, переведенный на английский или французский. Потому что эксперты – иностранцы, они не читают украинские СМИ, им надо документ. А что им анализировать сейчас? Ситуация? Как ее переводить?

Но даже это – просто прелюдия. Далее Зеленский просит ВК “дать заключение о принятии решения судьями КСУ при наличии возможного конфликта интересов, соблюдения КСУ процедуры рассмотрения дела и принятия решения, в частности, относительно его аргументированности и соблюдения границ конституционного представления”.

Перевожу это человеческим языком. Мы просим Совет Европы оценить решение суда. Высшего суда Украины. Совет Европы, у которого независимость судов и вот это все – это супер-пупер-базовый принцип (за это Совет Европы часто по делу критикуют, но…).

И теперь Венецианка имеет выбор – послать на фиг Украину или послать на фиг свои старые принципы. Словом, это обещает быть очень интересным.

И я не могу избавиться от впечатления, что соавтором этого представления был министр Дмитрий Кулеба, ведь у него, еще со времен работы послом при Совете Европы, есть больше всего оснований стремиться сделать больно кому-то в Страсбурге, а кровь из глаз – это же больно… Шучу, конечно, – нет, наверное, это не его документ.

И шутки шутками, но если у Киева нет предварительной договоренности о такой стремной оценке, включая оценку решения суда (!), это кажется довольно рискованным шагом с нашей стороны. Конечно, если мы хотим реального решения, а не стремимся “просто что-то сделать, к кому-то обратиться”.

Источник: Сергей Сидоренко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора