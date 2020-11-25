Зеленский назначил нового председателя Николаевской ОГА
25.11.2020, 21:20, Новости дня
Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность главы Николаевской областной государственной администрации бизнесмена Виталия Кима, проинформировала пресс-служба главы государства.
Соответствующий указ №517/2020 президент подписал 25 ноября.
Зеленский встретился с Кимом и вручил ему служебное удостоверение.
Кабмин согласовал его назначение 11 ноября.
Киму 39 лет, он родился в Николаеве, пишет пресс-служба президента. Ким окончил Украинский государственный морской технический университет имени адмирала Макарова по специальности “экономика”. Работал в бизнесе, возглавлял ряд частных предприятий.
Как пишет портал Nikolaev24, Ким возглавлял избирательный штаб “Слуги народа” в Николаевской области на местных выборах. По данным Центризбиркома, он прошел в горсовет по списку пропрезидентской партии.
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