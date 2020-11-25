 

Зеленский назначил нового председателя Николаевской ОГА

25.11.2020, 21:20, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность главы Николаевской областной государственной администрации бизнесмена Виталия Кима, проинформировала пресс-служба главы государства. 

Соответствующий указ №517/2020 президент подписал 25 ноября. 

Зеленский встретился с Кимом и вручил ему служебное удостоверение. 

Кабмин согласовал его назначение 11 ноября. 

Киму 39 лет, он родился в Николаеве, пишет пресс-служба президента. Ким окончил Украинский государственный морской технический университет имени адмирала Макарова по специальности “экономика”. Работал в бизнесе, возглавлял ряд частных предприятий.

Как пишет портал Nikolaev24, Ким возглавлял избирательный штаб “Слуги народа” в Николаевской области на местных выборах. По данным Центризбиркома, он прошел в горсовет по списку пропрезидентской партии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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