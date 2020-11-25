Памятник Кобзону. Серьёзно?! – Личное мнение

25.11.2020, 21:06, Разное

В центре Москвы будет установлен памятник Иосифу Кобзону. Под это дело планируется выделить порядка 50 миллионов рублей. Да, из бюджета.



Фото: Соцсети

Это, в принципе, всё, что вам нужно знать о том, чем занимаются власти Москвы в разгар пандемии коронавируса.

Памятник в Оружейном переулке? Кобзону? За 50 лямов из наших с вами налогов? Серьёзно?

Я одна тут не понимаю, что такого великого сделал для страны Иосиф, чтобы удостоиться таких почестей?

Может, он изобрёл лекарство от рака? Может, вынес на себе сотни детей из-под обстрелов? Может, хотя бы ракету какую сконструировал или в космос, на худой конец, героически слетал?

Нет же!

Кобзон сделал песенную карьеру по партийно-комсомольской линии. Был депутатом Верховного Совета СССР, потом «единороссил» в Госдуме.

Восхвалял любую власть и был за это ею обласкан.



Фото: Соцсети

Хорошо пожил. Не переработал. Хитрый приспособленец, на мой взгляд.

За что ему памятник? Вот за что?!

Впрочем, Кобзон мёртв и уже не ответит на этот вопрос.

А вот московские власти могут, поэтому интересуюсь: «Вам там деньги девать некуда или, может, заняться нечем? За что Кобзону памятник? За какие такие заслуги?»

А вы поддерживаете установку памятника Иосифу за бюджетные деньги или нет? Почему?