Памятник Кобзону. Серьёзно?! – Личное мнение
25.11.2020, 21:06, Разное
В центре Москвы будет установлен памятник Иосифу Кобзону. Под это дело планируется выделить порядка 50 миллионов рублей. Да, из бюджета.
Фото: Соцсети
Это, в принципе, всё, что вам нужно знать о том, чем занимаются власти Москвы в разгар пандемии коронавируса.
Памятник в Оружейном переулке? Кобзону? За 50 лямов из наших с вами налогов? Серьёзно?
Я одна тут не понимаю, что такого великого сделал для страны Иосиф, чтобы удостоиться таких почестей?
Может, он изобрёл лекарство от рака? Может, вынес на себе сотни детей из-под обстрелов? Может, хотя бы ракету какую сконструировал или в космос, на худой конец, героически слетал?
Нет же!
Кобзон сделал песенную карьеру по партийно-комсомольской линии. Был депутатом Верховного Совета СССР, потом «единороссил» в Госдуме.
Восхвалял любую власть и был за это ею обласкан.
Фото: Соцсети
Хорошо пожил. Не переработал. Хитрый приспособленец, на мой взгляд.
За что ему памятник? Вот за что?!
Впрочем, Кобзон мёртв и уже не ответит на этот вопрос.
А вот московские власти могут, поэтому интересуюсь: «Вам там деньги девать некуда или, может, заняться нечем? За что Кобзону памятник? За какие такие заслуги?»
А вы поддерживаете установку памятника Иосифу за бюджетные деньги или нет? Почему?
Источник: Лена Миро
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