 

Роналду назвал Марадону «бесподобным волшебником»

25.11.2020, 21:02, Новости дня

Футболист туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду выразил соболезнования в связи со смертью Диего Марадоны.

«Сегодня я прощаюсь с другом, а мир прощается с вечным гением. Один из лучших на свете, бесподобный волшебник. Он уходит слишком рано, но оставляет за собой безграничное наследие и пустоту, которую никогда не заполнить. Покойся с миром, тебя никогда не забудут», – написал Роналду в своем Twitter.

В свою очередь главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло отметил, что в среду, 25 ноября, «ушел Бог футбола». «Спасибо за все, Диего», – написал Пирло в своем Twitter.

Se ne va il dio del calcio.. grazie di tutto Diego pic.twitter.com/tOvyQxqWnT

— Andrea Pirlo (@Pirlo_official) November 25, 2020  

pic.twitter.com/WTS21uxmdL

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 25, 2020

Чемпион мира по футболу 1986 года аргентинец Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет. Марадона признан лучшим футболистом XX века. Лучший футболист в истории чемпионатов мира по версии газеты The Times. Первый обладатель почетного «Золотого мяча».



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