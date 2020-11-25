 

Черчесов назвал Марадону гениальным футболистом

25.11.2020, 21:02, Новости дня

Диего Марадона, будучи футболистом, был гениальным игроком, выразил мнение главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов.

«С тяжелым сердцем прочитал новость о том, что ушел из жизни великий футболист современности Диего Марадона. Мне посчастливилось встретиться с ним как на зеленом поле, когда «Спартак» соперничал с «Наполи», так и на различных турнирах и мероприятиях. В частности, на Кубке конфедераций и чемпионате мира в России. Когда меня просили охарактеризовать его как игрока, то на ум приходило только одно слово – гениальный», – передает ТАСС его слова.

Он также выразил глубокие соболезнования всем близким «этого уникального во всех отношениях футболиста» от себя, а также от коллектива сборной России. «Его неповторимую игру мы будем помнить всегда», – добавил он.

Чемпион мира по футболу 1986 года аргентинец Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет. Марадона признан лучшим футболистом XX века. Лучший футболист в истории чемпионатов мира по версии газеты The Times. Первый обладатель почетного «Золотого мяча».



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