Мнение: Дочки-матери

25.11.2020, 20:58, Разное

А вот тоже из моей ленты гимн молодых феминисток.

Вот этим мусором девчонкам заполняют мозги.

Она не хочет детей, она ломает указку о колено и не хочет учиться, она сама знает себе цену, не рыночную, а такую, какую придумала сама, пусть никто не согласен с этой ценой, она угрожает мужчинам своей физической силой, и хочет от этих мужчин не семьи, не любви, а оргазм.

Все ценности социума отвергла, но оргазм отвергнуть не смогла.

Не хватило духу гордо бросить социуму в лицо, что у нее есть для этого дела вибратор или подружка-феминистка.

Оргазм все-таки нужен от мужчин.

Парнишки тоже иногда в подобных песнях цинично и брутально бросают женщинам в лицо ультиматумы, мол, закрой рот, дай мне секс и вали. Но мужчины обычно платят за секс чем-то. Деньгами платят, материальными ценностями. А феминистки требуют оргазм просто так.

И есть еще два существенных отличия.

Очень существенных, о которых ни одна доярка, требующая оргазм, почему-то не хочет думать.

Первое отличие: секс у мужчины нельзя просто так взять. Даже за деньги – совсем не факт, а уж ультимативно, тем более. Это женщина может потерпеть и мужчина свой оргазм получит. А с мужчиной этот номер не пройдет. Даже когда наступит абсолютное гендерное равенство, эта существенная разница останется. Мужчина должен быть не просто согласен под щипцами, но и мотивирован, спонтанно мотивирован, иначе секса не будет.

Вот почему всех доярок, тем более агрессивных, постигает неудача.

Хочется им цинично кинуть парня на стол как бандит проститутку в фильме, но толку от этого не будет.

Второе отличие: даже если секс состоится, оргазм женщине получить совсем не так легко, как мужчине. Это отличие тоже останется, когда гендерное равенство окончательно победит. Из-за физиологических отличий и от того, что активную роль выполняет мужчина, женщине нужно больше стимулов для оргазма, ей желательно, чтобы мужчина был эмоционально настроен на нее, чувствовал ее, и чтобы он нравился ей. Без преувеличения можно сказать, что женщине нужна взаимная симпатия для оргазма, не обязательно любовь, но симпатия, чтобы получился резонанс. Презирая мужчин и обороняясь от них, можно получить разве что мазохистское удовольствие в сексе. Большинство феминисток, приходя на терапию, жалуются на мазохистские сексуальные фантазии или на фригидность. И это естественно. Ресурс секса лучше совсем заблокировать, если мужчины вызывают враждебное чувство, если мужской пол кажется агрессивно доминирующим. Спать с врагами и сохранять при этом самоуважение и эмоциональное равновесие невозможно. Мужчины могут обезличивать женщин и спать с ними, ничего хорошего, но это возможно, а женщинам секс с врагом или недругом будет слишком дорого стоить.

Вот вам еще одно задание, друзья, на ту же тему, дочки-матери и папины дочки.

Дочка говорит вам (ни дай Бог конечно), что мужчины ей нужны только для оргазма, детей она потом сама родит (не будем совсем идиоткой представлять вашу дочку), а пока ей 20 (пусть будет молодая дура), она хочет только классный секс, а любовь ей не нужна.

Как бы вы объяснили ей, что она не права?