Мнение: О том, как реальный «корнет Оболенский» создавал ЦРУ США

25.11.2020, 20:42, Разное

Охотно и много сейчас говорят о том, как #США создали советскую индустрию, которую унаследовали русские (а также украинцы). Куда меньше пиарится роль русских в создании столпов американского величия. Вот одна из таких историй.

Но сначала – песенно-романтическая предыстория.

Читатели старшего поколения легко вспомнят, как на излёте 1980-х в СССР широко зазвучал романс про «не падайте духом, поручик Голицын, корнет Оболенский, налейте вина!». Но даже из них мало кто знает, что…

…у этой песни, чьё авторство так и не установлено (есть минимум три заслуживающих внимания версии) были вполне реальные прототипы главных героев. Поручик Голицин – это князь Константин Александрович Голицын (1893-1931), член прославленной фамилии государственных деятелей России, его дядя и тёзка был депутатом Государственной Думы III созыва. В 1919 году Константин Голицин, бежав из петлюровского плена, присоединился к Добровольческой армии генерала Деникина, где получил звание штабс-капитана. Участвовал в неудачном походе на Москву, воевал в Донских степях, попал в плен к большевикам в Одессе, после чего… участвовал в войне с Польшей уже на стороне Красной армии. После Гражданской войны вышел в отставку, остался жить в Киеве, женился, начал работать, родился сын. Но в 1931 году его обвинили в участии в контрреволюционном заговоре и расстреляли.

Биография корнета Оболенского более насыщена драматическими поворотами. Ведь его прототипом был другой князь – Сергей Платонович Оболенский, больше известный как Серж. Он родился в 1890 году в одной из самых знатных российских семей – Оболенских-Нарышкиных. Учился в Оксфорде, соответственно, вращался не только в русском, но и в английском истеблишменте. Но когда в 1914 году началась Первая Мировая война, 24-летний князь спешно вернулся в Россию и поступил вольноопределяющимся в Кавалергардский полк, как положено представителю знатного рода. Воевал храбро, за отличия на фронте был награждён Георгиевским крестом 2-й степени, впоследствии получил ордена Св.Анны 4-й степени и Св.Станислава 3-й степени с мечами.

Отличался удалью и в баталиях амурных. В 1916 году Серж Оболенский закрутил страстный роман с дочерью самого императора Александра II, пусть родившейся не в официальном браке государя. Екатерина Юрьевская была на 12 лет старше Сержа, что не помешало их бурному роману и свадьбе. Затем грянул 1917-й, февральская революция, большевистский переворот, изнурительная Гражданская война. В отличие от поручика Голицина, князь Оболенский успешно покинул Россию после поражения белых и в итоге оказался в Америке. Там он снова женился (развод с Екатериной Юрьевской случился ещё в 1924 году) – теперь на дочери миллионера Джона Джейкоба Астора IV, Аве Элис-Мюриэль, и начал работать в гостиничном бизнесе, где вырос до президента отеля Sherry-Netherland.

Когда Америка объявила войну гитлеровской Германии, 51-летний Серж Оболенский, гражданин США с 1932 года, в числе первых явился на призывной пункт – защищать свою новую Родину. Американцы ему отказали, ссылаясь на почтенный возраст. Для заметки, в #СССР тогда призывали в армию всех от 18-ти до 55-ти и, наспех обучив стрельбе, бросали на фронт как пушечное мясо, чтобы их телами прикрыть преступные ошибки гения всех народов Иосифа Сталина.

Кантоваться в тылу при каком-нибудь штабе Серж Оболенский не захотел. И, подключив свои связи, попал к адвокату Уильяму Доновану, который по личному поручению президента Франклина Рузвельта формировал Управление Стратегических Служб США – того самого предшественника ЦРУ.

В новом Управлении Серж Оболенский сначала возглавил направление по подготовке диверсионных групп для заброски в Европу. Именно из этого подразделения в дальнейшем сформировались US Special Forces – американский спецназ. И это не была чисто преподавательская работа. Русский князь получил американский орден за что, что в составе разведывательной группы, действуя вместе с французскими партизанами, предотвратил разрушение электростанции, которое планировали немцы.

Но самым результативным его заданием было другое. В сентябре 1943 года, вскоре после свержения Бенито Муссолини, Серж Оболенский, десантировавшись на Сардинии с отрядом из трёх человек, вошел в контакт с генералом Антонио Бассо, командовавшим итальянскими силами на острове. 52-летний князь, кстати, стал самым старым на тот момент американским парашютистом. Как спецгруппе удалось обойти итальянские и немецкие патрули и кордоны, как полковник армии США смог проникнуть к одной из самых охраняемых персон на острове, остаётся тайной. Но факт в том, что русский аристократ, побеседовав с итальянским генералом о жизни, сумел передать тому личные послания от короля Виктора Эммануила III, маршала Пьетро Бадольо и главнокомандующего Союзными силами в Европе Дуайта Эйзенхауэра. А затем и склонив военачальника к измене сдаче острова. По сей день эта спецоперация остаётся жемчужиной в короне побед американской разведки.

После войны Серж Оболенский основал фирму по связям с общественностью в Нью-Йорке, затем вернулся в гостиничный бизнес, став вице-председателем совета директоров Hilton Hotels Corp., оставался любимцем женщин и в 1971 году, в возрасте 80 лет, женился на Мэрилин Фрейзер-Уолл, которая была вдвое моложе своего суженого. Умер он в 1978-м, когда романс о поручике Голицине и корнете Оболенском в исполнении полуподпольного на тот момент Аркадия Северного начал триумфальное шествие по магнитофонам советских людей…

Такая вот невымышленная #история. А если бы князь внял безрассудному призыву своего лирического героя?