 

Лолита пожаловалась на колоссальные материальные потери: Нам невыгодно работать

25.11.2020, 20:40, Разное

По словам звезды, в этом году музыканты понесли серьезные материальные потери. Как отметила артистка, в России не так уж и много топовых звезд, а именно от них и зависит работа всей индустрии. Лолита заявила, что 600 тысяч человек, занятых в развлекательных мероприятиях, остались без денег, потому что те, кого они обслуживали, лишились возможности выступать.

Милявская отметила, что, к сожалению, всех кормить и содержать невозможно. Она рассказала, как примерно складывается зарплата для работников закулисья и музыкантов. Оказалось, что порядка 15-30% от заполняемости зала идет на аренду, 10% прибыли уходит на звук и свет, еще столько же забирают распространители билетов.

Также из-за пандемии подорожали авиаперелеты, поэтому артистам просто невыгодно гастролировать. В итоге, если ограничить заполняемость залов до 25%, выступление не окупится. Лолита отметила, в таком случае она даже не сможет заплатить зарплату своему коллективу.

Милявская заявила, что коллеги, которые говорили о трудном положении артистов, имели в виду именно музыкантов и тех, кто помогает создавать шоу. Чаще всего эти люди работают под личными ИП.

“И они не попали ни под какие хотя бы 12 тысяч рублей в месяц”, – добавила Лолита.



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