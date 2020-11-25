Ученые рассказали о новом способе лечения рака

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25.11.2020, 20:38, Разное

Китайские исследователи провели исследования, в результате которого разработали новую методику лечения рака. По словам исследователей, метод обладает высокой терапевтической специфичностью.
Как информировали исследователи из Поднебесной, в механизме лечения используется воздействие бактерий. В частности, как ряд микробов, встречающихся в живой природе, так и созданных искусственно, могут быть применены в ходе терапии больших опухолей. Причем, по словам медиков, в рамках исследования они создали специальный вид бактерий, улучшающий качество терапии. Ученые уже сообщили, что методика была протестирована с привлечением животных и результаты клинических испытаний оказались положительными.

Впрочем, как отмечают некоторые коллеги китайских медиков, эффективность такого лечения пока остается весьма спорной. Связано это, в первую очередь, с тем, что недостаточный контроль хода терапии может сделать её недостаточно действенной, а также вызвать ряд побочных эффектов. Об этом пишет News Medical.



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