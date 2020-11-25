Ученые рассказали о причине летальных исходов от гриппа

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25.11.2020, 20:38, Разное

Шведские исследователи провели анализ ряда исследований, на основании результатов которого установили наиболее частую причину смерти при заболевании гриппом. По словам исследователей, высокий риск летального исхода обусловливает вторичная бактериальная пневмония.
В рамках научной работы ученые, представляющие Каролинский институт (Швеция), провели эксперименты на животных, в результате которых установили, что совокупность различных питательных веществ и антиоксидантов, которые обычно защищают клетки, просачиваются из крови, создавая при этом в легких среду, обеспечивающую быстрый рост бактерий. Их адаптация в воспалительной среде происходит из-за повышения уровня бактериального фермента HtrA. Данный фермент ослабляет иммунитет и помогает бактериям размножаться внутри инфицированных гриппом дыхательных путей. В свою очередь, недостаток HtrA рост бактерий останавливает. Как предполагают медики, способность пневмококковой инфекции расти в нижних дыхательных путях при гриппе связана с богатой питательными веществами средой, имеющей более высокий уровень антиоксидантов. Кроме того, влияние оказывает и склонность к адаптации в пределах окружающей среды и фактор защиты от иммунной системы.

Резюмируя итоги исследования, специалисты отметили, что факт перенесенной ранее вирусной инфекции гриппа увеличивает подверженность организма к пневмококкам, однако детально механизм, лежащий в основе такой восприимчивости, еще не изучен. Об этом пишет Medtecnews.ru.



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