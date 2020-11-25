 

Лолита Милявская пожаловалась на бедственное положение артистов из-за COVID-19

25.11.2020, 20:38, Разное

Популярная российская певица Лолита Милявская пожаловалась на то, что из-за пандемии COVID-19 многие артисты находятся в бедственном положении. Знаменитостям в условиях отсутствия работы приходится содержать свои творческие коллективы.
В этом году артисты понесли существенные финансовые потери. По словам Лолиты Милявской, все ее коллеги, когда заявляли о трудностях, имели в виду не себя. В индустрии задействовано около 600 тысяч человек. Коллективы, которые работают на конкретного артиста, могут получать средства с концертов. С марта нынешнего года массовые мероприятия в основном отменены. Все эти восемь месяцев топовым исполнителям приходится со своего кармана выплачивать заработные платы.

Лолита Милявская в интервью радиостанции «Говорит Москва» пожаловались и на увеличение тарифов транспортных компаний. В частности, авиаперевозчик «Аэрофлот» повысил стоимость билетов. По словам артистки, билеты эконом-класса сейчас обходятся почти также как и бизнес-класса. В связи с этим организаторам из других городов становится невыгодно работать. Сами же знаменитости при 25% заполнении зала, как прописано в новых правилах, не смогут даже заплатит заработную плату коллективу. Именно о данных трудностях заявили уже многие представители отечественного шоу-бизнеса. Их мнение Лолита Милявская полностью разделяет.



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