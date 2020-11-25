Мнение: Языки лидеров Европы, дефицит в Туркмении и проблемы Саудовской Аравии

25.11.2020, 20:32, Разное

1. Глава нашей великой страны может свободно разговаривать без переводчика с лидерами всех основных государств Европы (а с некоторыми из них даже на двух-трёх языках). Владимир Путин хорошо владеет английским, немецким и русским языком.

Последним, кто до Путина на хорошем уровне владел несколькими иностранными языками, был Ленин. В царской гимназии его научили немецкому и французскому, а в эмиграции он освоил английский.

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/na-kakih-iazykah-mogut-govorit-lidery-stran-evropy-5fba1fca572b8625758667bd

Сталин, в отличие от Ленина, за рубежом практически не жил и гимназий не оканчивал. Читать по-английски и по-немецки вождь народов научился, однако говорить на этих языках считал излишним.

Насчёт Андропова сведения противоречивы, источники расходятся. Вероятно, он в какой-то мере знал финский и венгерский благодаря своей работе в Карелии и послом в Венгрии. Также, предположительно, он умел читать или даже говорить по-английски (этот факт оспаривается). В любом случае, у руля Андропов был недолго и не успел особенно блеснуть на международной сцене.

Что касается остальных наших недавних правителей, мне не удалось найти сведений о том, что Хрущев, Брежнев, Черненко и Ельцин знали какие-либо иностранные языки, равно как и ныне здравствующий Михаил Горбачёв. Связано ли это обстоятельство с нашими провалами во внешней политике во второй половине 20 века, сказать сложно.

2. К вопросу о нефтяной игле. В Туркмении из-за падения цен на нефть всё крайне печально:

https://vz.ru/world/2020/11/18/1070943.html

Из Туркмении приходят необычные для 21 века новости: в стране возник острый дефицит продуктов. Гигантские очереди выстраиваются в государственные магазины – люди пытаются купить мясо, молоко, сигареты. Очереди даже к банкоматам, в которых быстро заканчивается наличность. Что происходит в Туркмении и почему она словно вернулась в советское время тотального дефицита? <…>

Подобной ситуации нет сегодня ни в одной бывшей советской республике. Даже в относительно бедном Таджикистане не было такого дефицита элементарных продуктов. Как до такой жизни смогла дойти Туркмения с населением в пять миллионов человек и с гигантскими (четвертыми в мире) запасами природного газа? <…>

Следующий президент, нынешний глава государства Гурбангулы Бердымухамедов, взявший титул «Аркадаг» [покровитель], продолжил практику собственного возвеличивания. Он одну за другой пишет книги, показывает мастер-класс по управлению гоночными автомобилями, учит силовиков стрелять, а аграриев – заниматься сельским хозяйством. <…>

Иностранных зрителей веселят картинки подобного рода, но каково людям на местах там жить, если даже чиновников унижают как детей? Поскольку границы открыты, многие туркмены предпочитают эмигрировать, в особенности оставшееся после распада СССР русскоязычное население. В этом году под предлогом эпидемии власти закрыли последние русскоязычные школы, которые рискуют так и не открыться вновь.

Тотальная идеология культа личности давит на всех, строгие советские нормативы частично отменили, частично они остались и усилились, при этом отменили все социальные блага, которые были своеобразной компенсацией. В особенности не повезло сельскому населению. В соседних странах – Казахстане, Киргизии, Таджикистане – в 90-е годы власти подарили крестьянам колхозные угодья. «Берите землю, а дальше ваши проблемы» – так можно охарактеризовать политику этих стран. Тем не менее это позволило фермерам перейти на рыночные рельсы и производить элементарные продукты, которые они самостоятельно везли на местные рынки.

В Туркмении же вышел гибрид с элементами плановой экономики. И если раньше весь дефицит продовольствия покрывался за счет государственных субсидий, то обвал цен на углеводороды уже не позволяет вернуться властям к прежней практике.

3. Вот как выглядит кризис в настоящей нефтяной стране:

https://lenta.ru/news/2020/11/13/saudi/

Власти Саудовской Аравии оценили потери от кризиса на нефтяном рынке в 2020 году в 100 миллиардов риалов, это более 27 миллиардов долларов. Такие цифры назвал наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман, сообщает РИА Новости.

По его словам, доходы государства ожидались на уровне 833 миллиардов риалов, причем на нефть пришлось бы 513 миллиардов. Таким образом бюджет потерял 12 процентов.

Оставшихся нефтяных доходов (410 миллиардов реалов) стране не хватает даже для того, чтобы выплатить заработную плату госслужащим, на которую нужно 504 миллиарда. Из-за этого, указал бен Сальман, королевство увеличило доходы, не связанные с добычей нефти, до 360 миллиардов риалов (96 миллиардов долларов).

Летом власти страны пошли на серьезное увеличение налогов и сборов. С 1 июля в три раза вырос налог на добавленную стоимость — с 5 до 15 процентов, а с 1 июня в Саудовской Аравии перестали платить прожиточный минимум. Кроме того, королевство повысило на 0,5-15 процентных пунктов таможенные сборы для отдельных категорий импортируемых товаров.

НДС в России также был недавно повышен — но не в огромные 3 раза, а всего лишь на скромные 2%. И произошло это задолго до снижения цен на нефть.