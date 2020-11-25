Правительство Украины продлило на год экономические санкции против России

25.11.2020, 20:26, Новости дня

Кабинет Министров Украины на заседании 25 ноября одобрил внесение изменений в свое постановление от 30 декабря 2015 года №1146 “О ставках ввозной пошлины в отношении товаров, происходящих из Российской Федерации”, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Решение приняли без обсуждения.

В пояснительной записке к постановлению сказано, что документ продлевает до 31 декабря 2021 года срок действия режима наибольшего содействия Всемирной организации торговли и применения высоких ставок ввозной пошлины вместо нулевой по товарам, произведенным в РФ, пишет “Интерфакс-Украина”.

РФ с 2016 года отменила режим зоны свободной торговли в отношении Украины и ввела продовольственное эмбарго. Это решение руководства РФ стало реакцией на начало действия с 1 января зоны свободной торговли между Украиной и Европейским союзом. Украинские власти в ответ ввели зеркальные торговые санкции против РФ, которые ежегодно пересматриваются и дополняются (последний раз их расширяли в апреле 2019-го).

Режим наибольшего содействия ВТО действует со 2 января 2016 года, его вводили на год и впоследствии продлевали несколько раз. Срок действия заканчивался 1 января 2021-го.