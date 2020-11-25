ФИФА назвала претендентов на звание лучшего игрока 2020 года

25.11.2020, 20:26, Новости дня

ФИФА дала старт голосованию за претендентов на звание лучшего игрока 2020 года. Об этом говорится на официальном сайте организации.

За звание “Лучший игрок года” поборются следующие футболисты:

Тиаго Алькантара (Испания, “Бавария”/”Ливерпуль”)

Криштиану Роналду (Португалия, “Ювентус”)

Кевин де Брюйне (Бельгия, “Манчестер Сити”)

Роберт Левандовски (Польша, “Бавария”)

Садио Мане (Сенегал, “Ливерпуль”)

Килиан Мбаппе (Франция, “ПСЖ”)

Лионель Месси (Аргентина, “Барселона”)

Неймар (Бразилия, “ПСЖ”)

Серхио Рамос (Испания, “Реал Мадрид”)

Мохамед Салах (Египет, “Ливерпуль”)

Вирджил Ван Дейк (Нидерланды, “Ливерпуль”)

Публичное голосование на сайте ФИФА продлится до 9 декабря.

11 декабря Международная федерация футбол объявит трех финалистов.

Награды будут вручены на церемонии The Best FIFA Football Award, которая пройдет 17 декабря.

В прошлом году лучшим игроком стал Месси.