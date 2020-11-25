Россия дала оценку визиту Помпео на Голанские высоты

25.11.2020, 20:08, Новости дня

Визит госсекретаря США Майка Помпео на оккупированные Израилем Голанские высоты является провокацией, сообщил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Последовательно выступаем за сохранение единства Сирии, уважение ее суверенитета, территориальной целостности. Призываем отказаться от планов по разделению страны, затягиванию конфликта в ней», – передает его слова РИА «Новости».

«Это касается как востока, так и запада САР, в том числе оккупированных сирийских Голан, визит на которые высокопоставленного чиновника Соединенных Штатов рассматриваем как провокацию», – отметил Небензя.

Постпред РФ добавил, что у Москвы вызывают крайнюю обеспокоенность процессы, происходящие на сирийской территории, где сохраняется незаконное военное присутствие США. «Помимо провоцируемых внешней оккупацией тенденций на сепаратизм, разрыв исторических связей между различными этноконфессиональными группами Сирии, блокируются и усилия по восстановлению территориальной целостности страны. Западные коллеги, которые на словах так рьяно радеют за права человека (но только тогда, когда это им выгодно), старательно отводят глаза от положения в этой части в Сирии», – сказал Небензя.

По словам Небензи, поступают сообщения об освобождении из тюрем боевиков, которые затем направляются в подконтрольные Дамаску районы. Также сообщается о планах начать судебные процессы, в том числе над иностранными гражданами, «непонятно какими судами». «Замалчиваются случаи притеснения арабского населения. Продолжается разграбление нефтеносных месторождений и загрязнение окружающей среды, о чем, к сожалению, молчит ООН», – сказал постпред России.

Напомним, Помпео посетил оккупированные Израилем Голанские высоты. Он стал первым главой американского внешнеполитического ведомства, побывавшим на этой территории.

Начиная с 1967 года, когда Голанские высоты были захвачены Израилем, Вашингтон рассматривал их как оккупированную территорию. Однако в конце марте 2019 года президент США Дональд Трамп на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанами.

В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.