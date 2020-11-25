Турция заявила о третьем пике пандемии коронавируса

25.11.2020, 20:08, Новости дня

В нескольких провинциях Турции зафиксирован третий пик пандемии коронавируса, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

«Некоторые провинции переживают третий пик [пандемии коронавируса]. Среди них Стамбул, Измир, Коджаэли, Бурса», – передает заявление главы минздрава ТАСС.

В Турции 21 ноября зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса за сутки – 5532.

Всего с начала пандемии в Турции зарегистрировано 461 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции, 12 тыс. 672 человек скончались.