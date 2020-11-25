 

Турция заявила о третьем пике пандемии коронавируса

25.11.2020, 20:08, Новости дня

В нескольких провинциях Турции зафиксирован третий пик пандемии коронавируса, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

«Некоторые провинции переживают третий пик [пандемии коронавируса]. Среди них Стамбул, Измир, Коджаэли, Бурса», – передает заявление главы минздрава ТАСС.

В Турции 21 ноября зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса за сутки – 5532.

Всего с начала пандемии в Турции зарегистрировано 461 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции, 12 тыс. 672 человек скончались.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Адвокат семьи Захарова ответил на слова о «космической» компенсации от Ефремова

18.11 / Палата представителей США призвала к санкциям против РФ из-за Навального

15.11 / Киевское “Динамо” забрало из Германии своих футболистов, инфицированных коронавирусом

07.07 / Курьеры Delivery Club пригрозили забастовкой из-за невыплаты зарплаты

06.11 / Участница конфликта в родительском чате рассказала о реакции на смерть обидчика

10.08 / ЕС: выборы в Беларуси омрачены неприемлемым государственным насилием

24.08 / В РФ оценили перспективы присоединения Белоруссии к «Люблинскому треугольнику»

24.11 / Эксперт прокомментировал отказ Дегтярева от охраны

30.09 / Случевский: За выход в группу Лиги чемпионов “Динамо” заработало почти €32 млн. При этом годовой бюджет клуба, по данным журналистов, – €30 млн

24.11 / 62 млн просмотров за 28 дней. “Ход королевы” с Тейлор-Джой стал самой успешной премьерой Netflix

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска