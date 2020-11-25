Мнение: Письмо: “Все это прослоено обидами, одиночеством и болью”

25.11.2020, 20:04, Разное

Вот такие женщины приходят жаловаться в сообщества феминисток, им там объясняют, что они себя не ценят, что они должны качать права и требовать условий лучше, а если муж попробует отказать, подавать на развод. После развода будет лучшая жизнь. Муж бывший будет бегать и пытаться угождать, чтобы вернуть семью или просто видеть своих детей, любовники с букетами и тапочками в зубах появятся, начнется жизнь для себя, начнется пора самоуважения и личностного роста. Можно будет и работу по душе найти и имиджем заняться и наконец-то почувствовать себя человеком и женщиной. А пока муж мешает.

Вот на что женщин таких ориентируют обычно в женских сообществах. Большая часть их не очень верит, чувствуют, что после развода начнется более трудная жизнь, а не более легкая. Но немного все-таки сомневаются в своих ощущениях и поэтому ведут себя более борзо, грубо с мужьями, нарываются на агрессию, разводятся, ну и дальше, у кого как. Не всегда на дно, но часто, потому что за время брака привыкли быть калошами, умеющими только огрызаться и слезы по щекам размазывать. А стать человеком из калоши нелегко. И брак этому никак не мешает. Даже помогает, если не висеть на мужском плече.

Разбирайте это письмо сами.

baobab_girl

Здравствуйте, Эволюция.

Пишу в рубрику в надежде на разбор.

Мне 35, замужем, наши двое детей,12 и три года. “Вишу” сейчас у мужа на шее, но моими стараниями живём в соц.жилье, получаем пособие, на которое и живём. Учу язык страны в которую переехали три года назад, занимаюсь домом, рукоделием, дочка тяжело привыкает к саду, всего три часа там, из-за этого не ищу работу, пока. Мужу 41, в целом хороший отец, работает руками, заработанное откладывает на время, когда закончится социалка. Деньги считает своими, мой пассивный вклад не считается, злится, что не иду на работу. СЗ мужа для меня высокая. Вместе 13 лет.

Я наделала много ошибок за время нашего брака. Муж никогда не был со мной счастлив, хотя мне казалось, что прилагаю много усилий для его удовольствия и комфорта. Сама тоже не ощущала себя любимой, скорее обузой и мишенню для воспитания. Наша история началась, когда Сокровище в виде меня решило, что он подходит. Дефолт с первых дней общения, а теперь обязанности и дети держат, не шибко радостными.

Мы многое прошли, но не могу сказать, что вместе. Скорее каждый сам по себе, создавая иллюзию, что вместе. Рождение детей, смерть его отца, жёсткое непринятие им моих родителей, покупка квартиры, любовница, переезд в другую страну- все это прослоено обидами, одиночеством и болью, периодами отдельного проживания и ощущением, что вместе невыносимо и отдельно никак.

Сейчас головой понимаю свои промахи, свою прилепленную к реакциям мужа самооценку, слияние, свое плохое к нему отношение, свои скалки и штурманство, вынос мозга и т.д. Головой понимаю, что надо сфокусироваться на его комфорте и удовольствии, я действительно боюсь его потерять. Но тут такая штука получается, что его удовольствие-это отсутствие меня. Когда муж приходит домой, он с порога раздает всем пилюль, чтоб все заткнулись, и расползлись по норам. Это понятно всем, кроме дочки, она не понимает в силу возраста, что папа не в настроении. Стараюсь исчезнуть с глаз долой, не разждражать, не отвлекать от телефона, и детей завлекаю, чтоб папе не мешали.

Раньше обижалась на довольно таки жёсткие замечания мужа,по поводу домашнего хозяйства, приготовления пищи, ухода за детьми- он никогда не выбирал выражения для меня (понятно, что любезничать с тем, кого не любишь). Теперь я слушаю, и то, что могу изменить- меняю. Но постоянно ощущение, что я какая-то недоженщина, ничего сделать не могу не нарвавшись на его замечание, и от меня одни оправдания. Даже за собой заметила, что тупею в присутствии мужа- не могу вспомнить слова, теряюсь, как бы постоянно боюсь быть застигнутый врасплох, или разозлить его, на несколько секунд “зависаю” обдумывая ответ, чем его страшно нервирую. Ни о какой спонтанности не идёт и речи.

Алмазная пещерка по жизни была “инструментом воспитания” мужа, я правда считала себя невероятным призом, с моей фигурой и невероятной способностью не толстеть. Теперь каждый день для меня начинается со слов “я -обычная и пещерка моя обычная”. С вопросом секса вопрос стоит особо остро. Я практически никогда не хочу, он хочет и может всегда. Мне и не жалко, но он не хочет просто так, а чтоб растянуть удовольствие, и свое и мое. А мне не в кайф, могу попасть в его поток, но не всегда. Оргазм скорее натренированный, не расслабляющий, обязательный, а не слияние душ и тел(хоть раз бы почувствовать такое). Ещё меня очень бесспокоит, что возможно он в мыслях сравнивает меня со своей любовницей, она старше, опытнее, и их история шла параллельно с нашим браком, а я ничего и не подозревала. Глупая была, слепая и глухая, влюбленная.

Может дело в моем восприятии? Например, секс игрушки нужны для новых ощущений, а я считаю, что со мной что то не так, и я не удовлетворяю мужа. Или его замечания мне- это не замечания мне как маме или жене, а просто способ сделать мою жизнь проще? Это корона моя вскипает?

Какой из мои багов так бесит мужа? Нашла у себя все, очень контролирую их, но видимо плохо получается, раз не наступает баланс, а только хуже и хуже. Почему он занудствует что надо мыть пол справо налево и от себя, но не приемлит мой вариант слева направо и к двери? Никакой вариант не принимает, кроме собственного. Очень хочу научиться растить свою значимость, используя баги партнёра. Но это следующий этап. Сейчас бы сохранить семью, трещит по швах. Или нечего уже сохранять, раз вместе быть невмоготу. С моей стороны связей налево нет. Муж как то спросил, почему мной не интересуется противоположный пол? Я спросила зачем? Он ответил, что востребованной женщиной интересуются другие мужчины. Про себя подумала, что моя ОЗ ничтожна, и имидж только в процессе восстановления.