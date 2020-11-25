 

Мнение: Результативность

25.11.2020, 19:54, Разное

По данным Росстата, с апреля по октябрь 2020 года в России умерло на 120 тысяч человек больше, чем в среднем за этот период за последние пять лет. При этом по статистике новомодному Ковиду приписывают 37,5 тысяч смертей (что совершенно непроверяемо, так как в статистику вписывают и "от" Ковида, и "с" Ковидом). Но даже в этом случае сверхсмертность составляет 80 тысяч человек. Население не самого маленького районного города.

Это те люди, которых убили майские указы Путина и вся исполнительская вертикаль, "оптимизировавшая" российское здравоохранение. Убийцы известны, не скрываются, их показывают по телевизору каждый день.

Интересно, 80 тысяч убитых – это уже геноцид или просто преступление против человечности?

Источник: Эль Мюрид



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