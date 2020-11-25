 

Умер легендарный футболист Диего Марадона

25.11.2020, 19:46, Разное

Текущий год оставит темный отпечаток на мировой истории. Помимо пресловутой пандемии коронавируса 2020-й запомнится тем, что за этот период человечество потеряло множество прославленных деятелей из самых разных сфер жизни.

Сегодня стало известно, что ушел из жизни аргентинский футболист Диего Марадона. Всемирно известная звезда одного из самых популярных видов спорта не дожила до 61-летия.

Стоит отметить, что последние годы у Марадоны наблюдались серьезные проблемы со здоровьем. Он был госпитализирован для обследования в конце октября. Позже в прессу просочилась информация о том, что знаменитости сделали операцию.

В середине ноября чемпион мира 1986 года был выписан из медицинского учреждения. Теперь фанаты футбола узнали о том, что жизнь их кумира внезапно оборвалась.

Несмотря на то, что Марадона не умер в глубокой старости, его жизнь оказалась полна самых разных ярких событий. Спортсмену пришлось попотеть, чтобы его имя вписалось в историю мирового спорта.

Известно, что детство гения прошло в неблагополучном квартале на окраине Буэнос-Айреса. На протяжении беззаботных лет Марадона не расставался с футбольным мячом.

Примечательно, что вундеркинд дебютировал в национальной сборной Аргентины раньше, чем в юношеской. Первый матч за главную команду страны с участием Марадоны прошел в феврале 1977 года.

12 лет назад звезде позволили руководить сборной. Под руководством Марадоны команда дошла до четвертьфинала ЧМ-2010. После этого он не отличился успехами в качестве тренера, но имя футболиста все равно будут вспоминать в контексте разговора о величайших деятелей спорта.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.09 / Жена Петросяна утверждает, что не прибегала к услугам суррогатной матери: «Шифровка — мое второе я»

25.11 / Мнение: Письмо: “Все это прослоено обидами, одиночеством и болью”

18.10 / “Уммитские письма” инопланетян

16.11 / За раздельный сбор мусора в Москве взялся Морфеус из “Матрицы”

13.11 / “Фантастический человек”: Александра Яковлева прогулялась по Калининграду с Николаем Басковым

11.09 / Исход схватки неочевиден

03.08 / «Добрый» диктатор

14.08 / Новую соблазнительную коллекцию Эмили Ратажковски раскупили за 10 часов

22.09 / В Кировской области микроавтобус попал в смертельное ДТП

07.10 / Беременная Наталья Подольская поделилась красочным осенним фото

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска