Умер легендарный футболист Диего Марадона

25.11.2020, 19:46, Разное

Текущий год оставит темный отпечаток на мировой истории. Помимо пресловутой пандемии коронавируса 2020-й запомнится тем, что за этот период человечество потеряло множество прославленных деятелей из самых разных сфер жизни.

Сегодня стало известно, что ушел из жизни аргентинский футболист Диего Марадона. Всемирно известная звезда одного из самых популярных видов спорта не дожила до 61-летия.

Стоит отметить, что последние годы у Марадоны наблюдались серьезные проблемы со здоровьем. Он был госпитализирован для обследования в конце октября. Позже в прессу просочилась информация о том, что знаменитости сделали операцию.

В середине ноября чемпион мира 1986 года был выписан из медицинского учреждения. Теперь фанаты футбола узнали о том, что жизнь их кумира внезапно оборвалась.

Несмотря на то, что Марадона не умер в глубокой старости, его жизнь оказалась полна самых разных ярких событий. Спортсмену пришлось попотеть, чтобы его имя вписалось в историю мирового спорта.

Известно, что детство гения прошло в неблагополучном квартале на окраине Буэнос-Айреса. На протяжении беззаботных лет Марадона не расставался с футбольным мячом.

Примечательно, что вундеркинд дебютировал в национальной сборной Аргентины раньше, чем в юношеской. Первый матч за главную команду страны с участием Марадоны прошел в феврале 1977 года.

12 лет назад звезде позволили руководить сборной. Под руководством Марадоны команда дошла до четвертьфинала ЧМ-2010. После этого он не отличился успехами в качестве тренера, но имя футболиста все равно будут вспоминать в контексте разговора о величайших деятелей спорта.