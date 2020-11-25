Смертельные осложнения коронавируса вызывают два белка

25.11.2020, 19:44, Разное

Ученые установили, что смертельные осложнения коронавируса вызывают два белка. Если ввести антитела, борющиеся с ними, то летального исхода можно избежать.

В тяжелых случаях при болезни COVID-19 наблюдается странный процесс в организме, когда иммунитет выходит из-под контроля и атакует не зараженные клетки, а здоровые. Это явление в научных кругах получило название цитокиновый шторм.

В новом исследовании исследователи следили за развитием коронавируса у мышей. Оказалось, цитокиновый шторм представляет собой жесткий цикл, который приводит к перепроизводству сигнальных белков: фактор некроза опухолей альфа и интерферон гамма. Они работают в паре и вызывают очень тяжелое состояние организма, которое сводится к летальному исходу. Специалисты ввели подопытным антитела, разрушающие вышеуказанные белки, что позволило избежать выхода иммунной системы из-под контроля. Вследствие, риски смертельного исхода значительно снижаются.