 

Смертельные осложнения коронавируса вызывают два белка

25.11.2020, 19:44, Разное

Ученые установили, что смертельные осложнения коронавируса вызывают два белка. Если ввести антитела, борющиеся с ними, то летального исхода можно избежать.
В тяжелых случаях при болезни COVID-19 наблюдается странный процесс в организме, когда иммунитет выходит из-под контроля и атакует не зараженные клетки, а здоровые. Это явление в научных кругах получило название цитокиновый шторм.

В новом исследовании исследователи следили за развитием коронавируса у мышей. Оказалось, цитокиновый шторм представляет собой жесткий цикл, который приводит к перепроизводству сигнальных белков: фактор некроза опухолей альфа и интерферон гамма. Они работают в паре и вызывают очень тяжелое состояние организма, которое сводится к летальному исходу. Специалисты ввели подопытным антитела, разрушающие вышеуказанные белки, что позволило избежать выхода иммунной системы из-под контроля. Вследствие, риски смертельного исхода значительно снижаются.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Рудковская поздравила среднего сына с 18-летием

05.10 / Диетологи из Испании опровегли мифы о вреде кофе

24.11 / Александра Бортич, Светлана Ходченкова, Александр Паль и другие на съемках фильма “30 дней 30 ночей”

21.07 / Мнение: Памяти генерала Льва Рохлина

15.10 / Регина Тодоренко резко похудела для шоу «Ледниковый период»

20.10 / В Сети представили обзор смартфона Xiaomi POCO X3 NFC

23.09 / Вирусолог допустил новую самоизоляцию в России

06.09 / Концерн Volkswagen планирует догнать и обогнать Tesla к 2023 году

10.08 / “Нас обманули”: заявлено о грубых нарушениях на выборах в Белоруссии

19.10 / Почему не слышит ухо?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска