Лолита удивилась реакции москвичей на ее желание подарить подарки в метро

25.11.2020, 19:44, Разное

Певица Лолита опубликовала в микроблоге Instagram в разделе Stories видео, на котором она запечатлена в столичном метро. Артистка решила устроить новогоднюю акцию для москвичей и подарить им подарки, но реакция пассажиров ее удивила.

Лолита расстроена тем, что у россиян не будет в этом году новогодних корпоративов. Поэтому она примерила на себя роль Снегурочки и презентовала москвичам теплые подушки и одеяла. Однако далеко не все пассажиры метро были рады тому, что в вагоне метро появилась знаменитость. Несмотря на то, что Лолита была в маске и солнцезащитных очках, многие ее узнали. Первая пара, к которой подошла артистка, наотрез отказалась принимать подарок. Мужчина возмутился и попросил перестать их снимать. Все-таки певица нашла тех людей, которые были рады принять от нее теплые подарки.

В комментариях многие возмутились, почему москвичи так себя вели. Некоторые подписчики предостерегли Лолиту и попросили ее впредь не снимать в общественных местах маску.

После того, как знаменитость пережила скандальный развод с тренером Дмитрием Ивановым, она вновь обрела женское счастье. Лолита состоит в отношениях с влиятельным мужчиной, имя которого она скрывает. СМИ стало известно, что новый возлюбленный оплатил отдых певицы в Израиле.