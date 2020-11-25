В Крыму объяснили, почему «ракетный сюрприз» США в Черном море никого не испугал

25.11.2020, 19:44, Разное

Совместные ракетные учения войск Соединенных Штатов и Румынии в Черном море многие назвали «ракетным сюрпризом» для Крыма. Однако в Госсовете Крыма объяснили, почему их не испугала такая акция.

США и Румыния провели совместные ракетные учения в черноморской акватории неподалеку от полуострова. Ракетные установки M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket)перебросили для этого на румынское побережье всего в 400 километров от границ с Крымом. После проведения стрельб вместе с войсками Румынии, они покинули регион. Как сообщают аналитики Forbes, так Пентагон показал властям РФ возможности своей армии, которые должен был быть неожиданными для Крыма. Кроме того, таким образом Вашингтон намерен испугать Москву, показав полное восстановление своей дальнобойной огневой мощи на территории Европы, а также ее готовность к применению. Установки HIMARS дают возможность мгновенного перебрасывания ракетного вооружения в любую точку планеты и в течение нескольких часов развернуть технику буквально в воздухе.

Ситуацию прокомментировал председатель Комитета Госсовета Крыма Юрий Гемпель, он уверен, что действия Запада уже даже не удивительны. Это всего лишь очередная провокация, уверен политик, но никакого эффекта неожиданности она не имела. Жители республики уже давно равнодушны к подобным инцидентам и не боятся угроз, отметил Гемпель. Более того, крымчане давно готовы к таким действиям провокаторов и могут дать отпор любым нарушителям. Военные силы РФ оснащены современными технологиями и защитят законные права и интересы как страны, так и ее граждан.

В регионе действует не только постоянно обновляемый Черноморский флот, но и авиационные силы, пехота и другие типы войск. Со слов минобороны РФ Сергея Шойгу, у потенциальных противников нет ни единого шанса в случае посягательств на территориальную целостность России. При этом, пишет «Инфореактор», РФ не будет игнорировать провокации соседей и будет открыто говорить об этом на международном уровне, чтобы пресечь подобные нарушения в будущем.