Можно ли заразиться COVID-19 через купюры?

25.11.2020, 19:42, Разное



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Как SARS-Cov-2 «живет» на банкнотах

С самого начала пандемии ученые со всего мира начали изучать возможные источники и риски заражения SARS-Cov-2. В марте группа исследователей из Медицинской школы Гонконгского университета оценила стойкость патогена при различных температурах и на разных поверхностях, с которыми мы регулярно контактируем. На купюрах вирусы обнаруживались в небольших количествах через 2 дня, а через 4 дня их там уже не было. Однако это не означает, что контакт с наличными деньгами обеспечивает риск заражения в течение двух-трех суток, поскольку на тот момент еще не было никаких данных о том, какая доза SARS-Cov-2 является инфицирующей.

В октябре ученые из национального австралийского научного агентства CSIRO сообщили о том, что SARS-CoV-2 может выживать до 4 недель на некоторых поверхностях, с которыми соприкасается каждый человек. Согласно результатам исследования, коронавирус лучше выживает на бумажных купюрах, чем на пластиковых и предпочитает невысокую температуру. Вместе с тем авторы исследования отметили, что основной путь передачи инфекции – воздушно-капельный, а не контактный. То есть, вы скорее заразитесь, если в очереди на кассу на вас чихнет больной COVID-19, чем от наличных денег из его кошелька, которые вам дадут в качестве сдачи.

Что показало исследование Банка Англии

По данным регулятора, с началом пандемии объем снимаемых наличных денег в банкоматах резко снизился, в популярных туристических городах, таких как Лондон — до 80%. Однако в районах, где живут социально незащищенные слои населения, это падение было незначительным. Это означает, что люди с невысоким уровнем дохода продолжали активно пользоваться наличными деньгами. Банк заказал собственное исследование, чтобы оценить риски заражения через купюры. В лабораторных условиях на пластиковые и бумажные банкноты наносили очень высокую дозу SARS-Cov-2, эквивалентную той, которая выделяется при кашле больного коронавирусом. Маловероятно, что вам когда-нибудь придется держать в руках купюры, на которые только что покашлял пациент с COVID-19, однако исследователи поставили перед собой цель оценить наихудший сценарий.

Количество вирусов на банкноте оставалось стабильным течение 1 часа после нанесения, но быстро уменьшалось на протяжение следующих 5 часов. Спустя 6 часов количество вирусных капель снизилось до 5% как на бумажных, так и на пластиковых купюрах. Спустя 24 часа патоген сохранялся на банкнотах в очень низких концентрациях.

На основании этих данных Банк Англии заявил, что вероятность заражения через наличные деньги очень низкая, причем жизнеспособность вируса на бумажных и пластиковых банкнотах примерно одинаковая. «Выживаемость вируса на банкнотах кажется потенциально меньшей, чем на большинстве поверхностей, с которыми люди контактируют в своей повседневной жизни», – говорится в сообщении регулятора.

Банк также напомнил о необходимости соблюдать все меры предосторожности: регулярно мыть руки, обрабатывать руки антисептиком и соблюдать социальную дистанцию.