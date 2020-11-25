Мнение: Рейтинг регионов по уровню зарплат, снижение серости и ненормированный рабочий день

25.11.2020, 19:38, Разное

1. На «РИА Новости» вышел очередной рейтинг регионов России по уровню зарплат. Он одновременно подтверждает и опровергает распространённые стереотипы. С одной стороны, разница между регионами по-прежнему очень большая. С другой стороны, в России хватает мест, где можно хорошо зарабатывать, при этом типичные зарплаты отнюдь не так низки, как утверждают пессимисты:

https://ria.ru/20201123/zarplata-1585826589.html

В шести российских регионах (Чукотском, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, Москве, Магаданской и Сахалинской областях) каждый пятый зарабатывает более 100 тысяч рублей, в то время как средняя зарплата по стране варьирует от 23 до 56 тысяч. Смотрите в инфографике Ria.ru, какие деньги получает население вашего региона и много ли среди его жителей высокооплачиваемых работников.

В 12 регионах более 10% населения получают зарплату более 100 тысяч. География весьма широкая – это не только Москва и Петербург, но и Сибирь, и Европейский Север.

А вот зарплату менее 15 тысяч, – на которую часто жалуются в комментариях как на якобы повсеместную и типичную, – даже в самом бедном регионе получают не более 29,1% населения. В 34 регионах столь низкий заработок имеют менее 10% населения.

2. За 14 лет доля серых зарплат в России сократилась почти вдвое. Полагаю, тенденция продолжится. Во-первых, биография нашего премьера позволяет ему предпринимать решительные шаги по выводу экономики из тени, во-вторых, коронавирус подстегнул тотальный переплыв в онлайн:

https://lenta.ru/news/2020/11/23/shadow/

Эксперты РАНХиГС подсчитали долю нелегальных работников в России, получающих «серые зарплаты». Выдержки из исследования приводят «Известия».

По результатам проведенного авторами опроса доля занятых в теневом секторе в общей структуре российского рынка труда в конце 2020 года составляет 28 процентов — по сравнению с 45 процентами в 2006-м. Исследование затронуло как тех, у кого на неофициальный заработок приходится основной доход, так и тех, кто получает «в конверте» лишь часть зарплаты.

Для 11,2 процента опрошенных «серый» заработок является основным источником дохода. В 2006 году доля таких людей составляла 7,3 процента. При этом авторы подчеркивают, что изучали лишь некриминальный рынок труда, не связанный с запрещенной законом деятельностью.

Наибольшую группу в структуре «серого» рынка труда составляют наемные работники, на которых приходится 57 процентов. Далее идут самозанятые, не зарегистрировавшиеся в специальном приложении Федеральной налоговой службы (41 процент) и работодатели (два процента).

3. Очередная инициатива Дмитрия Медведева в сфере трудового законодательства. Ранее экс-президент-премьер запустил обсуждение перехода на четырёхдневную рабочую неделю, а теперь предлагает разобраться с реальной продолжительностью рабочего дня:

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5fbd07ad9a79471ffcb374c3

Председатель «Единой России», зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев предложил ввести материальные выплаты в качестве компенсации за ненормированный рабочий день, сообщает пресс-служба партии.

По словам Медведева, в настоящий момент работник может рассчитывать только на дополнительный трехдневный отпуск, чем часто злоупотребляют работодатели.

«Злоупотребление понятием «ненормированный рабочий день» родилось в советский период, и в настоящий момент границы этого понятия стали гораздо шире», — сказал он.