 

Семенович: Я беру паузу, чтобы посмотреть, от кого хочу произвести потомство – выбрать самца

25.11.2020, 19:32, Новости дня

40-летняя российская певица и ведущая Анна Семенович в интервью YouTube-каналу “Эмпатия Манучи” заявила, что заморозила свои яйцеклетки и сейчас находится в поиске человека, который мог бы стать отцом для ее ребенка.

“Я созрела для детей только сейчас. Я так долго зрела и созрела. Я проработала себя, читаю детские книги психологические, я себя готовлю, чтобы стать классной матерью”, – заявила она.

Семенович подчеркнула, что отцом ее ребенка должен быть такой же осознанный папа, как она.

“Который будет иметь возможность растить этого ребенка. За плечами должен быть какой-то капитал. Поэтому я себя обезопасила, заморозив яйцеклетки, и сейчас беру паузу. чтобы посмотреть, от кого я хочу произвести потомство – выбрать самца!” – подытожила она.

Певица отметила, что вскоре намерена повторить процедуру по заморозке яйцеклеток.

ВИДЕООтвет Семенович о рождении ребенка и поиске будущего отца можно послушать, начиная с 22.00 мынуты. Видео: ЭМПАТИЯ МАНУЧИ / YouTube

Семенович родилась в 1980 году в Москве. После завершения спортивной карьеры из-за травмы мениска Семенович в 2003 году стала участницей группы “Блестящие”, которую покинула спустя четыре года. Сейчас она ведет программу “Дембельский альбом” на “Русском радио”.

В 2018 году Семенович внесли в базу данных сайта “Миротворец”. Певица не афиширует личную жизнь.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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