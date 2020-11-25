Переболевшая COVID-19 Grosu: Самое коварное в коронавирусе – не долечиться. Снова лежу, страшно

25.11.2020, 19:32, Новости дня

Переболевшая COVID-19 украинская певица Grosu (Алина Гросу) не долечилась и заболела повторно. Об этом она сообщила 25 ноября в Facebook.

“Самое коварное в коронавирусе – это не долечиться. Снова лечусь, снова лежу, очень страшно и очень грустно”, – написала артистка.

https://www.facebook.com/GrosuOfficial/posts/4821281554581157

О том, что переболела COVID-19, певица рассказала 20 ноября. По словам артистки, первые симптомы проявились у нее в конце октября.

“У меня была легкая форма. Пила антибиотики, а от уколов отказалась, потому что боюсь их. Сдала много анализов, так как коронавирус бьет по слабым местам”, – рассказала она тогда.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 25 ноября в Украине COVID-19 заболели 661 858 человек, выздоровели 307 778 человек, 11 492 случая закончились летально.