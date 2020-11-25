Мнение: Набережная Карповки 37 – самое гиблое место Петербурга? Или не совсем?

25.11.2020, 19:24, Разное

Здравствуйте уважаемые.

Живущие в городе на Неве, безусловно знают о самом большой долгострое нашего города, расположенным в Петроградской стороне.



Стоит только произнести "Северная Корона" и все понимающе кивают. И даже больше – в среде людей внушаемых и верующих в непознанное, данное место считается если не проклятым, то как минимум страшным. А кое-кто прозрачно намекает на то, что страшнее места вообще нет.

Давайте разберемся, откуда идут эти слухи и почему люди так активно обсуждают это место.

Все началось в середине 80-х годов. По заказу Госкомтуризма СССР в Ленинграде было принято решение построить новую современную гостиницу для размещения иностранцев. После долгих поисков, место выбрали на набережной реки Карповки, вблизи Иоанновского монастыря, где похоронен Св. Иоанн Кронштадский.По Постановлению № 534 Исполкома Ленсовета от 04.07.1988 г. целый квартал очистили от старых домов и начали строительство. При подготовке строительной площадки разрушили в том числе и здания Карповских бань и доходного дома Покотиловой. И, кстати, из-за того, что под снос пошел целый квартал – там есть путаница по адресам. Ибо в документах фигурируют и Набережная реки Карповки 31, 33, 35 и 37. Но все-таки, правильнее последний адрес прописывать.



За основу взяли проект архитектора Марка Рейнберга, а генподрядчиком выступила югославская компания Montexgroexport. Сразу скажу – проект внешне красивый, но внутренние и особо инженерные решения, вызывали немалые и обоснованные вопросы. Но не об этом сейчас.

Новая гостинница с названием «Петроградская» должна была открыть свои двери в 1990 г.



Директором был назначен товарищ А. Качалов -тогдашний ответственный работник ЛО «Интурист».

Но новые времена и новые веяния заморозили стройку. Опять-таки, крупная недостача была вскрыта. А вскоре и вообще не до гостиницы стало – заказчика не стало… Но руководство непостроенного туристического объекта не сдавалось. Было создано АООТ «Интер-отель «Петроград». Его президентом стал все тот же А. Качалов. Изменилось название — будущая гостинница должна была носить название «Северная корона». На объект начали искать новых подрядчиков. И вскоре нашли. Это была турецкая компания ATA. Правда денег было мало и шла работа не шатко, ни валко. Однако в августе 1993 г. 94% акций АООТ «Интер-отель «Петроград» выкупил банк «Санкт-Петербург»и все завертелось. Осенью 1995 г. здание было завершено на 90%. Более того – был полностью подобран, обучен и сертифицирован персонал будущего отеля. Казалось, открытие не за горами. Однако после несчастного случая, о котором мы поговорим чуть позже банк перестал финансировать стролительство, и турки прекратили работу, обратившись в судебные инстанции.



В августе 2001 г. председатель банка Санкт-Петербург объявил, что «банкротство — единственный способ достроить этот комплекс». Банкротства не произошло. Тогда заговорили о продаже и даже называли потенциального покупателя – Управление делами президента. Но тоже что-то пошло не так.

Почти достроенное здание разрушалось за большим синим забором.

Наконец в июле 2004 г. банк «Санкт-Петербург» договорился о продаже недостроенной гостиницы с ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк». Однако на ходе строительных работ этот факт никак не отразился.

В октябре 2007 г. о своем намерении открыть отель на месте «Северной короны» объявила сеть Le Meridien. Открытие было запланировано на 2009 г., потом перенесено на 2010 г. Потом вовсе забыто….



Так и стоял недострой до 2018 года, пока не появилась информация о желании снести это несчастливое здание и возвести на этом месте жилой квартал. Однако, первый проект забраковал Градостроительный совет. Также как и второй. И только третий одобрили.

Начался активный снос, но…. В июне 2020 года практически законченный снос…приостановили до конца года

Как пишут компетентные специалисты "…демонтаж без подготовки может привести к печальным последствиям для расположенных поблизости исторических зданий Петроградской стороны". Посмотрим, когда все-таки это все окончательно закончится и смогут ли возвести жилье.

Не самое счастливое место, и не самый удачный объект, не правда ли?

Но вот стоит ли называть его самым страшным и гиблым в городе? Думаю, нет.



На чем основаны городские легенды на его гиблости. Прежде всего на несчастных случаях, которые там происходили. Прежде всего, все вспоминают 2 ноября 1995 г. Руководства банка Санк-Петербург зачем-то решило провести торжественный банкет по поводу очередного своего дня рождения именно в холле этой недостроенной гостиницы. Были приглашены много VIP, ждали мэра Собчака с супругой. И вот перед самым их приездом стало плохо Митрополиту Санкт-Петербургскому Иоанну (Снычева). Он потерял сознание и вскоре умер. “Скорая” не успела. Причиной смерти назвали инфаркт.



По городским легендам, он дождался четы Собчаков, и когда Людмила Нарусова подошла к нему

и попросила: «Благословите, Владыка», то священник увидел за ее спиной что-то страшное и непонятное. Говорят, смотрел не на Нарусову, не на Собчака, а куда-то сквозь них. Попытался поднять осенить себя крестом, но упал и умер с широко открытыми глазами, полными ужаса.



Кроме владыки на площадке за это время якобы произошло около 40 несчастных случаев, причем 15 закончились смертью….

Молва связывает это с тем, что место проклято, так как тут в древние времена было древное капище, да не простое. Чудь тут якобы проводила инициацию – так называемый «обмен» (вежöм) детей. Они «переводили» детей из этого мира в иной мир. При таком переводе одна из душ новорожденного воплощалась в деревянном идоле, который и ставили тут.



Да и само название «Северная корона». Якобы в культах Ингерманландии Северная корона – это тиара Царя Мира Мертвых, так что называть так гостиницу нельзя было.

Ну еще вспоминают о том, в части разрушенного квартала был доходный дом архитектора Михаила Еремеева, в котором сначала был бордель, а затем заседали медиумы и колдуны. Ну еще и Карповка 31 – это аннограма знаменитого дома на Карповке 13, печально известными своими самоубийствами.

В общем, тяжелое место.

Так ли это на самом деле.



Ну, отчасти, есть какая-то для правды. Карповка место очень непростое. Красивое, но такое…какое-то беспокойное, забирающее покой. Это, кстати, понимали еще древние, кто жил здесь задолго до появления нашего города. Финское слово … «корпи» соответствует русским словам — «глушь», «дремучий лес», «лесистое болото». Отсюда некоторые историки Петербурга переводили «Корписаари» — «Дикий, лесистый остров» или «Еловый остров», а «Корпийоки» — «Лесная болотная речка». Существовало, однако, и другое мнение. Дело в том, что в финском языке есть ещё слово «корппи», по-русски — ворон. Поэтому предлагался и другой перевод — «Вороний остров». Ну а ворон, птица вещая, а особенно у северных народов. Вспомним того же Мунина и Хугина.



Так что река действительная не самая простая.

Но вот насчет остального…. Все прозаичнее. Медиумы, проститутки – это все никак не подтверждено. Также как и количество несчастных случаев – я нашел только один. Да и дом на Карповке 13 ничем особым, кроме адреса не отличается. Не верите мне – поверьте Татьяне Толстой – знаменитая писательница там детство провела 🙂

Теперь о священнике. Пожилой и не очень здоровый Метрополит в недостроенном здании, которое продувалось всеми ветрами в холодном и сыром ноябре вполне мог почувствовать себя плохо. Опять-таки все ждали мэра – а он задерживался. Несчастный случай. Бывает такое.

Капища тут никакого быть не могло. Капища языческие возводились на холмах и возвышенностях, а тут низина, затапливаемая водой. Ну какое капище. Опять-таки, странно ставить знак равенства между капищем и несчастливым местом. Почему это? На месте многих капищ современные храмы стоят, между прочим. И отнюдь не из-за того, что это, якобы места гиблые, а как раз наоборот

И да – никогда и нигде я не встречал название Северная Корона как головной убор владыки закромного мира. Может быть вы встречали?

Так что, думаю, не на 100 %, но процентов на 80 значение гиблости и проклятости этого места преувеличены. А причина его неудачливости как всегда в человеческой жадности и глупости. Денежный вопрос и удобное место не дали возможность закрыть эту городскую легенду намного лет раньше.

Вот как то так.

Надеюсь, вам было интересно.

Приятного времени суток.