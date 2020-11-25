Мнение: Антиковид! Шоколадница! Китай-город!

25.11.2020, 19:22, Разное

И опять напоминаю, что СЕГОДНЯ, буквально через час, жду всех смельчаков и всех отчаянных девушек в Шоколаднице на Китай-городе на АНТИКОВИДНУЮ РАСПРОДАЖУ своей книги “Страна утраченной эмпатии”!!

С 6 до 8 вечера жду вас в этом чудесном заведении, готовый подписать и отдать вам свою книгу “Страна утраченной эмпатии” – с автографом автора!

Ну а если вы не в Москве, а, не дай бог, в провинции или вовсе за бугром – тоже пустяки, вы можете ее заказать у меня, написав в личку или по е-мейл [email protected] Велкам!

Итак – СЕГОДНЯ, В СРЕДУ, с 18 до 20 ч, в “Шоколаднице” на углу Лубянского проезда и Маросейки. Телефон для связи – +7985-741-0098. До встречи!