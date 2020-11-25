 

В гостях у Джона Ледженда и Крисси Тейген: экскурсия по их новому особняку с захватывающим видом на Лос-Анджелес

25.11.2020, 19:02, Разное

Еще в конце августа Крисси Тейген написала в Instagram, что они с Джоном Леджендом решили переехать, а свой любимый дом – продать за 24 миллиона долларов. People тогда писал, что такое решение пара приняла из-за детей: “Джон и Крисси хотят купить идеальный дом, в котором бы прошло детство их детей”. Как бы там ни было, а идеальный особняк пара действительно приобрела, причем еще в сентябре, и теперь можно посмотреть на его внутреннее убранство. Район остался все тот же – Беверли-Хиллз. Там находится и предыдущий дом семьи Ледженд, и их вторая недвижимость для сдачи в аренду.

Очередная покупка обошлась паре в 17,5 миллионов долларов. Особняк – абсолютно новый, построен в этом году. Своим владельцам он предлагает много естественного освещения благодаря панорамным окнам и простор: на площади в 994 квадратных метра расположены 6 спален и 9 ванных комнат. Прямо из гостиной можно выйти к 30-метровому бассейну и полюбоваться видами на Бенедикт-Каньон и Лос-Анджелес. Рядом с бассейном есть медиазал, где можно посмотреть фильмы.  



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