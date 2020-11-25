Аналитики подсчитали себестоимость iPhone 12

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25.11.2020, 18:54, Разное

Аналитики Nikkei по итогам исследования сумели установить, какой является себестоимость iPhone 12. Наиболее дорогостоящим компонентом оказался OLED-дисплей.
Согласно подсчетам, себестоимость нового смартфона от Apple достигает всего 373 долларов. OLED-экран отдельно стоит 70 долларов, в 40 долларов обходится однокристальная платформа A14 Bionic. ОЗУ SK Hynix имеет ценник чуть меньше 13 долларов, а флэш-память от Samsung — 19,2 доллара. Подавляющая часть компонентов “яблочным” брендом приобретается у южнокорейских производителей. Впрочем, если говорить о розничной цене, то на себестоимость смартфона приходится примерно половина. Необходимо учитывать расходы на разработку деталей, рекламу, логистику и т.д.

В США за iPhone 12 сейчас просят порядка $800. При этом iPhone 12 Pro в рознице стоит 1 тысячу долларов, хотя его себестоимость выше лишь на 33 доллара.



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