Издание National Interest назвало советский АК-74 идеальной машиной для убийств

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25.11.2020, 18:54, Разное

National Interest разместило на своих страницах статью, в которых сравнила разные модели автоматического оружия. Советский АК-74 специалисты издания назвали идеальной машиной для убийств, превосходящей конкурентов в разы.
Специалисты американского издания The National Interest уже не в первый раз публикуют аналитические статьи, сравнивая вооружения разных лет и стран. В этот раз эксперты рассказали о преимуществах автомата Калашникова, или АК-74. Оружие разработано и принято на вооружение еще в 1974 году и с тех пор не теряет своей популярности. До сих пор аналитики рынка вооружений называют автомат лучшим оружием российского спецназа.

АК-74 пришел на смену АКМ, выпущенному в 1959 году и технически они не имеют особых различий. Однако образец 1974 года, согласно результатам множества испытаний и по данным огромного количества докладов можно считать лучшей научной разработкой вооружений Советского Союза. Автор публикации Чарли Гао приводит данные о многолетних тестах орудия, причем в них участвовали не только опытные солдаты, но и новобранцы.

Целью экспериментов было создание не только наиболее эффективного оружия, но и наиболее комфортного и простого в использовании. Также использовались методы стрельбы в темноте, по движущимся объектам, при ответном огне и другие. Западные аналитики, оценивая скорострельность автомата и сохранение энергии пули после выстрела, а также точность попадания назвали АК-74 идеальной машиной для убийства. Причем эта разработка более, чем сорокапятилетней давности и сейчас не уступает даже современным аналогам стрелкового оружия, существующего на Западе.



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