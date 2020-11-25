Врачи объяснили, когда потеря обоняния и вкуса является симптомом коронавируса

25.11.2020, 18:54, Разное

Медики объяснили, когда потеря человеком обоняния и вкуса является симптомом коронавируса. Этот признак может свидетельствовать и о наличии иных простудных заболеваний.

Обычно при коронавирусе человек резко теряет вкус и запах. Например, утром после пробуждения они перестает отличать острую пищу от сладкой. Ученые предполагают, что пациент лишается данной функции не из-за поражения мозговых клеток, ответственных за определение различий между запахами.

Когда человек инфицирован COVID-19, то у него редко наблюдается заложенность носа или же насморк. Этот признак отличает заболевание от стандартного ОРВИ.

На потерю обоняния нужно в особенности обратить внимание, если наряду с ним наблюдаются боли в груди и мышцах, покраснение глаз, сухой кашель.

В РФ, по состоянию на 25 ноября, с момента начала пандемии заболели 2,162503 миллиона человек. Прирост инфицированных за последние сутки составил 23,675 тысячи человек. От COVID-19 уже вылечились 1,660419 миллиона человек. Оперативный штаб пишет о 37,538 тысячи умерших.